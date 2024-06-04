https://1prime.ru/20240604/turpoezdki-848823093.html
Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР
Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР - 04.06.2024, ПРАЙМ
Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР
Число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет и составит более 90 миллионов, сказал министр экономического развития Максим Решетников на совещании при | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T22:06+0300
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет и составит более 90 миллионов, сказал министр экономического развития Максим Решетников на совещании при участии президента РФ Владимира Путина. "В прошлом году жители и гости страны совершили 83 миллиона турпоездок. Это на 20% больше, чем доковидный показатель. И в этом году ожидаем более 90 миллионов поездок", - сказал Решетников. В конце мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что порядка 60% путевок по России на лето уже продано, самое популярное направление в этот период - курорты Краснодарского края.
https://1prime.ru/20240604/avtoturizm-848822073.html
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внутренний туризм, поездки, статистика
внутренний туризм, поездки, статистика
Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР
МЭР спрогнозировало, что число турпоездок по стране в 2024 году превысит 90 млн
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет и составит более 90 миллионов, сказал министр экономического развития Максим Решетников на совещании при участии президента РФ Владимира Путина.
"В прошлом году жители и гости страны совершили 83 миллиона турпоездок. Это на 20% больше, чем доковидный показатель. И в этом году ожидаем более 90 миллионов поездок", - сказал Решетников.
В конце мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что порядка 60% путевок по России на лето уже продано, самое популярное направление в этот период - курорты Краснодарского края.
МЭР предложило способ развития автотуризма