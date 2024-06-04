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Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР
Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР - 04.06.2024, ПРАЙМ
Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР
Число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет и составит более 90 миллионов, сказал министр экономического развития Максим Решетников на совещании при | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T22:06+0300
2024-06-04T22:06+0300
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет и составит более 90 миллионов, сказал министр экономического развития Максим Решетников на совещании при участии президента РФ Владимира Путина. "В прошлом году жители и гости страны совершили 83 миллиона турпоездок. Это на 20% больше, чем доковидный показатель. И в этом году ожидаем более 90 миллионов поездок", - сказал Решетников. В конце мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что порядка 60% путевок по России на лето уже продано, самое популярное направление в этот период - курорты Краснодарского края.
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внутренний туризм, поездки, статистика
внутренний туризм, поездки, статистика
22:06 04.06.2024
 
Число турпоездок по стране в этом году увеличится, ожидает МЭР

МЭР спрогнозировало, что число турпоездок по стране в 2024 году превысит 90 млн

Электричка
Электричка
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет и составит более 90 миллионов, сказал министр экономического развития Максим Решетников на совещании при участии президента РФ Владимира Путина.
"В прошлом году жители и гости страны совершили 83 миллиона турпоездок. Это на 20% больше, чем доковидный показатель. И в этом году ожидаем более 90 миллионов поездок", - сказал Решетников.
В конце мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что порядка 60% путевок по России на лето уже продано, самое популярное направление в этот период - курорты Краснодарского края.
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
МЭР предложило способ развития автотуризма
21:31
 
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