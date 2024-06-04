Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявили в Кремле - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240604/turtsiya-848800391.html
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявили в Кремле
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявили в Кремле - 04.06.2024, ПРАЙМ
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявили в Кремле
Москва приветствует интерес Анкары к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:26+0300
2024-06-04T12:47+0300
экономика
турция
россия
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/31/842323127_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_1496b14e1093cb504aa34a40f46f6adc.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва приветствует интерес Анкары к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара хотела бы стать членом объединения и будет наблюдать за его развитием. Государственное агентство Anadolu ранее сообщало, что Фидан намерен посетить с визитом Россию на следующей неделе и поучаствовать в совете глав МИД БРИКС."Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних в том числе государств и таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России, к которому готовимся очень активно", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
https://1prime.ru/20240603/valyuta-848772956.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/31/842323127_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_55b5d3d35ed0920a06b2a08a899a59e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, россия, брикс
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, БРИКС
12:26 04.06.2024 (обновлено: 12:47 04.06.2024)
 
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявили в Кремле

Песков: Москва приветствует интерес Турции к БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва приветствует интерес Анкары к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара хотела бы стать членом объединения и будет наблюдать за его развитием. Государственное агентство Anadolu ранее сообщало, что Фидан намерен посетить с визитом Россию на следующей неделе и поучаствовать в совете глав МИД БРИКС.
"Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних в том числе государств и таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России, к которому готовимся очень активно", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США
Вчера, 16:13
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала