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Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявили в Кремле

Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявили в Кремле - 04.06.2024, ПРАЙМ

Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявили в Кремле

Москва приветствует интерес Анкары к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:26+0300

2024-06-04T12:26+0300

2024-06-04T12:47+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва приветствует интерес Анкары к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара хотела бы стать членом объединения и будет наблюдать за его развитием. Государственное агентство Anadolu ранее сообщало, что Фидан намерен посетить с визитом Россию на следующей неделе и поучаствовать в совете глав МИД БРИКС."Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних в том числе государств и таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России, к которому готовимся очень активно", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

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