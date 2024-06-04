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Безумная идея. Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Безумная идея. Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России
Безумная идея. Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
Безумная идея. Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России
"Горячие головы в НАТО" никак не могут осознать последствия своего разрешения Киеву бить по объектам в России, сообщает издание Al Khaleej. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:25+0300
2024-06-04T10:25+0300
вооружения
россия
нато
ракетные удары
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. "Горячие головы в НАТО" никак не могут осознать последствия своего разрешения Киеву бить по объектам в России, сообщает издание Al Khaleej.По мнению автора материала, Россия будет вынуждена изменить средства и масштабы ответных мер, если Киев все-таки воспользуется разрешением западных союзников."Спасти положение может только одно – горячие головы в НАТО и европейских странах должны пересмотреть свою позицию. Западу трудно свыкнуться с реальностью", — говорится в публикации.Автор материала подчеркнул, что западные страны хотят использовать такой ход для смены баланса сил на поле боя, поскольку предыдущее вооружение, предоставленное Украине, не помогло ей разгромить российскую армию и вернуть утраченные территории.Однако такая позиция Запада вызывает опасение, потому что Россия может воспринять это как прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт и угрозу своей безопасности, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, нато, ракетные удары
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, ракетные удары
10:25 04.06.2024
 
Безумная идея. Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России

Al Khaleej: Россия изменит масштаб ответных мер, если ВСУ ударят оружием НАТО

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. "Горячие головы в НАТО" никак не могут осознать последствия своего разрешения Киеву бить по объектам в России, сообщает издание Al Khaleej.
По мнению автора материала, Россия будет вынуждена изменить средства и масштабы ответных мер, если Киев все-таки воспользуется разрешением западных союзников.
"Спасти положение может только одно – горячие головы в НАТО и европейских странах должны пересмотреть свою позицию. Западу трудно свыкнуться с реальностью", — говорится в публикации.
Автор материала подчеркнул, что западные страны хотят использовать такой ход для смены баланса сил на поле боя, поскольку предыдущее вооружение, предоставленное Украине, не помогло ей разгромить российскую армию и вернуть утраченные территории.
Однако такая позиция Запада вызывает опасение, потому что Россия может воспринять это как прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт и угрозу своей безопасности, заключил автор статьи.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Рейхстаг, Берлин, Германия
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
31 мая, 23:38
 
ВооруженияРОССИЯНАТОракетные удары
 
 
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