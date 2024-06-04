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Назван размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Назван размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года
Назван размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года - 04.06.2024, ПРАЙМ
Назван размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года
Размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года превысил 54 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T14:38+0300
2024-06-04T14:38+0300
происшествия
мвд
владимир колокольцев
киберпреступления
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года превысил 54 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ. В ходе выступления в мае в Совфеде глава МВД Владимир Колокольцев отмечал, что ущерб от киберпреступлений в РФ за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних. Выступая на заседании коллегии МВД, посвященному противодействию IT-преступности , Колокольцев заявил, что с 2020 года число посягательств с использованием информационных технологий увеличилось на треть. Сейчас доля дистанционных деяний в общем массиве приближается к 40%. "В прошлом году от них пострадало полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый - пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста. Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей", — сказал он и отметил, что в прошлом и текущем годах фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. По его словам, в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала 1%, сейчас это каждое восьмое IT-преступление.
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мвд, владимир колокольцев, киберпреступления
Происшествия, МВД, Владимир Колокольцев, киберпреступления
14:38 04.06.2024
 
Назван размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года

МВД: ущерб от IT-преступлений в РФ за четыре месяца 2024 г превысил 54 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года превысил 54 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ.
В ходе выступления в мае в Совфеде глава МВД Владимир Колокольцев отмечал, что ущерб от киберпреступлений в РФ за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних.
Выступая на заседании коллегии МВД, посвященному противодействию IT-преступности , Колокольцев заявил, что с 2020 года число посягательств с использованием информационных технологий увеличилось на треть. Сейчас доля дистанционных деяний в общем массиве приближается к 40%.
"В прошлом году от них пострадало полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый - пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста. Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей", — сказал он и отметил, что в прошлом и текущем годах фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. По его словам, в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала 1%, сейчас это каждое восьмое IT-преступление.
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ПроисшествияМВДВладимир Колокольцевкиберпреступления
 
 
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