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Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм" - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм"
Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм" - 04.06.2024, ПРАЙМ
Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм"
Силовики произвели задержание главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. Ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:50+0300
2024-06-04T16:52+0300
происшествия
мошенничество
задержание
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Силовики произвели задержание главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. Ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. "Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь), руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм", — сообщил он. По его словам, Суликову задержали у себя в доме в Подмосковье, сейчас у нее проводятся обыски.Он отметил, что Суликову задержали по подозрению в экстремизме и мошенничестве за псевдорелигиозные услуги.
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мошенничество, задержание
Происшествия, мошенничество, задержание
16:50 04.06.2024 (обновлено: 16:52 04.06.2024)
 
Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм"

РИА Новости: силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Силовики произвели задержание главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. Ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
"Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь), руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм", — сообщил он.
По его словам, Суликову задержали у себя в доме в Подмосковье, сейчас у нее проводятся обыски.
Он отметил, что Суликову задержали по подозрению в экстремизме и мошенничестве за псевдорелигиозные услуги.
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