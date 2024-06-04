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Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм"

Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм" - 04.06.2024, ПРАЙМ

Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм"

Силовики произвели задержание главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. Ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:50+0300

2024-06-04T16:50+0300

2024-06-04T16:52+0300

происшествия

мошенничество

задержание

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Силовики произвели задержание главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. Ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. "Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь), руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм", — сообщил он. По его словам, Суликову задержали у себя в доме в Подмосковье, сейчас у нее проводятся обыски.Он отметил, что Суликову задержали по подозрению в экстремизме и мошенничестве за псевдорелигиозные услуги.

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мошенничество, задержание