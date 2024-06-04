https://1prime.ru/20240604/volodin-848787721.html
В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "ангажированной сходкой"
В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "ангажированной сходкой" - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "ангажированной сходкой"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает "ангажированной сходкой" планируемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, любые попытки навязать Москве... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T08:38+0300
2024-06-04T08:38+0300
2024-06-04T09:46+0300
политика
россия
украина
вячеслав володин
мирный саммит
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает "ангажированной сходкой" планируемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, любые попытки навязать Москве принятые там решения обречены на провал. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит."На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", — написал Володин в своем Telegram-канале. По словам Володина, все больше стран убеждаются, что политика США и ЕС основана на лицемерии и двойных стандартах. С одной стороны, добавил политик, Вашингтон и Брюссель пытаются затащить страны на конференцию, врут о своем стремлении к мирному урегулированию, а с другой — дают разрешение Киеву наносить удары с использованием западного оружия по территории РФ. При этом "самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам". По мнению Володина, любые попытки навязать России какие-либо решения, "принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем", обречены на провал. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса без участия Москвы невозможно, а участников саммита становится всё меньше.Спикер добавил, что Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции. Кроме того, отметил он, ранее от участия в саммите отказался Китай. В МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества. "Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов. И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл", - заключил Володин.
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россия, украина, вячеслав володин, мирный саммит
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Вячеслав Володин, мирный саммит
В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "ангажированной сходкой"
Володин: попытки навязать России решения саммита по Украине обречены на провал
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает "ангажированной сходкой" планируемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, любые попытки навязать Москве принятые там решения обречены на провал.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
"На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", — написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам Володина, все больше стран убеждаются, что политика США и ЕС основана на лицемерии и двойных стандартах.
С одной стороны, добавил политик, Вашингтон и Брюссель пытаются затащить страны на конференцию, врут о своем стремлении к мирному урегулированию, а с другой — дают разрешение Киеву наносить удары с использованием западного оружия по территории РФ. При этом "самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам".
По мнению Володина, любые попытки навязать России какие-либо решения, "принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем", обречены на провал. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса без участия Москвы невозможно, а участников саммита становится всё меньше.
Спикер добавил, что Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции. Кроме того, отметил он, ранее от участия в саммите отказался Китай. В МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества.
"Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов. И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл", - заключил Володин.
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии