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Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден

Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден - 04.06.2024, ПРАЙМ

Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден

Американский лидер Джо Байден явно переоценивает возможности экономики своей страны раз полагает, что сможет вести войну одновременно с Россией и Китаем, указал | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T22:54+0300

2024-06-04T22:54+0300

2024-06-04T22:54+0300

политика

сша

тайвань

украина

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден явно переоценивает возможности экономики своей страны раз полагает, что сможет вести войну одновременно с Россией и Китаем, указал предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."НАТО теперь открыто говорит о размещении американских войск на Украине, а Байден только что отказался исключить возможность присутствия американской армии на Тайване. Долги и обязательства США превысили все их активы. И в этом состоянии банкротства Байден планирует войну одновременно с двумя ядерными державами? Самоубийство", — сообщил Дотком.Ранее в интервью изданию Time Байден допустил привлечение американских военных для помощи Тайваню в случае вторжения Китая.Американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе.Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.

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сша, тайвань, украина, россия, экономика сша