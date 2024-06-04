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ВТБ откроет офисы в новых регионах
ВТБ откроет офисы в новых регионах - 04.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ откроет офисы в новых регионах
ВТБ собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке, | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:03+0300
2024-06-04T10:03+0300
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. ВТБ собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке, сообщил журналистам в преддверии ПМЭФ глава банка Андрей Костин."ВТБ там, где наш клиент. Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе", - сказал Костин, его слова приводит пресс-служба.В ВТБ пояснили, что в июле банк откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Офисы будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1,3 тысячи точек и охватывает 58 миллионов человек, в рамках стратегии развития банк планирует увеличить этот показатель за три года до 100 миллионов, в том числе за счет развития курьерского обслуживания. Ожидается, что число офисов ВТБ за три года вырастет на 40% и достигнет 1,8 тысячи точек.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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банки, втб, новые регионы
Экономика, Банки, ВТБ, новые регионы
ВТБ откроет офисы в новых регионах
Костин: ВТБ откроет в этом году офисы в Луганске, Мариуполе и Донецке
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. ВТБ собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке, сообщил журналистам в преддверии ПМЭФ глава банка Андрей Костин.
"ВТБ там, где наш клиент. Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе", - сказал Костин, его слова приводит пресс-служба.
В ВТБ пояснили, что в июле банк откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Офисы будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.
Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1,3 тысячи точек и охватывает 58 миллионов человек, в рамках стратегии развития банк планирует увеличить этот показатель за три года до 100 миллионов, в том числе за счет развития курьерского обслуживания. Ожидается, что число офисов ВТБ за три года вырастет на 40% и достигнет 1,8 тысячи точек.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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