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США имеют самую большую задолженность перед WADA, заявили в агентстве - 04.06.2024, ПРАЙМ
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США имеют самую большую задолженность перед WADA, заявили в агентстве
США имеют самую большую задолженность перед WADA, заявили в агентстве - 04.06.2024, ПРАЙМ
США имеют самую большую задолженность перед WADA, заявили в агентстве
Соединенные Штаты и Россия имеют самые большие задолженности перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по выплате взносов за 2024 год, говорится в... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:45+0300
2024-06-04T10:58+0300
сша
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задолженность
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Россия имеют самые большие задолженности перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по выплате взносов за 2024 год, говорится в документах на сайте агентства.По состоянию на 31 мая Россия не выплатила взносы на сумму 1 335 860 долларов. Наибольшую задолженность за 2024 год имеют США - 3 624 983 доллара, следует из документов.Заместитель министра спорта России Андрей Федоров заявил, что уже несколько месяцев Минспорта не может решить проблему со взносами в WADA.В ноябре официальные представители WADA заявили, что Россия и Белоруссия не будут выплачивать обязательные взносы в WADA в 2023 году.Генеральный советник WADA Росс Венцель в свою очередь объявил о создании рабочей группы для обсуждения отказа России и Белоруссии от финансовых взносов в 2023 году. В сентябре Министерство спорта России заявило о поддержке принципа равного финансирования WADAЮ, оно также разрабатывает новый формат платежей после прекращения членства России в Совете Европы.
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сша, россия, wada, задолженность
США, РОССИЯ, WADA, задолженность
10:45 04.06.2024 (обновлено: 10:58 04.06.2024)
 
США имеют самую большую задолженность перед WADA, заявили в агентстве

WADA: США и Россия имеют самые большие задолженности по взносам перед агентством

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Россия имеют самые большие задолженности перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по выплате взносов за 2024 год, говорится в документах на сайте агентства.
По состоянию на 31 мая Россия не выплатила взносы на сумму 1 335 860 долларов. Наибольшую задолженность за 2024 год имеют США - 3 624 983 доллара, следует из документов.
Заместитель министра спорта России Андрей Федоров заявил, что уже несколько месяцев Минспорта не может решить проблему со взносами в WADA.
В ноябре официальные представители WADA заявили, что Россия и Белоруссия не будут выплачивать обязательные взносы в WADA в 2023 году.
Генеральный советник WADA Росс Венцель в свою очередь объявил о создании рабочей группы для обсуждения отказа России и Белоруссии от финансовых взносов в 2023 году. В сентябре Министерство спорта России заявило о поддержке принципа равного финансирования WADAЮ, оно также разрабатывает новый формат платежей после прекращения членства России в Совете Европы.
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СШАРОССИЯWADAзадолженность
 
 
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