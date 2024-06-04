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Росбанк закроет в июле пять отделений в Москве - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Росбанк закроет в июле пять отделений в Москве
Росбанк закроет в июле пять отделений в Москве - 04.06.2024, ПРАЙМ
Росбанк закроет в июле пять отделений в Москве
Росбанк в июле закроет пять отделений в Москве, клиентов этих офисов будут принимать по другим адресам, говорится на сайте кредитной организации. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T21:37+0300
2024-06-04T21:37+0300
росбанк
закрытие
москва
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Росбанк в июле закроет пять отделений в Москве, клиентов этих офисов будут принимать по другим адресам, говорится на сайте кредитной организации. "Офис "Красная Пресня" работает до 12 июля 2024 года включительно... офис "Домодедовский" работает до 17 июля 2024 года включительно... офис "Ленинская Слобода" работает до 19 июля 2024 года включительно... офис "Ленинский проспект" работает до 1 июля 2024 года включительно... офис "Даниловский" работает до 1 июля 2024 года включительно", - сказано в сообщениях на сайте. Уточняется, что клиенты закрытых офисов будут обслуживаться в других отделениях. С 15 июля клиентов офиса "Красная Пресня" будут обслуживать в офисе "Пречистенка". С 18 июля вместо "Домодедовского" - "Бульвар Дмитрия Донского". С 22 июля клиенты "Ленинской Слободы" смогут придти в офис "Павелецкий". С 2 июля клиентов "Ленинского проспекта" будут принимать в отделении "Черемушки", а вместо "Даниловского" клиенты смогут придти в "Пятницкий". Росбанк также отмечает, что условия и реквизиты счетов не изменятся. "Тинькофф" в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц. В апреле банк сообщал, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала.
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росбанк, закрытие, москва
Росбанк, закрытие, МОСКВА
21:37 04.06.2024
 
Росбанк закроет в июле пять отделений в Москве

Росбанк в июле закроет 5 отделений в Москве, клиентов примут по другим адресам

© Пресс-служба РосбанкаРосбанк
Росбанк
© Пресс-служба Росбанка
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Росбанк в июле закроет пять отделений в Москве, клиентов этих офисов будут принимать по другим адресам, говорится на сайте кредитной организации.
"Офис "Красная Пресня" работает до 12 июля 2024 года включительно... офис "Домодедовский" работает до 17 июля 2024 года включительно... офис "Ленинская Слобода" работает до 19 июля 2024 года включительно... офис "Ленинский проспект" работает до 1 июля 2024 года включительно... офис "Даниловский" работает до 1 июля 2024 года включительно", - сказано в сообщениях на сайте.
Уточняется, что клиенты закрытых офисов будут обслуживаться в других отделениях. С 15 июля клиентов офиса "Красная Пресня" будут обслуживать в офисе "Пречистенка". С 18 июля вместо "Домодедовского" - "Бульвар Дмитрия Донского". С 22 июля клиенты "Ленинской Слободы" смогут придти в офис "Павелецкий". С 2 июля клиентов "Ленинского проспекта" будут принимать в отделении "Черемушки", а вместо "Даниловского" клиенты смогут придти в "Пятницкий".
Росбанк также отмечает, что условия и реквизиты счетов не изменятся.
"Тинькофф" в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц. В апреле банк сообщал, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала.
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РосбанкзакрытиеМОСКВА
 
 
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