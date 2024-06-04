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Россия высказала свою позицию в отношении Украины. Запад должен действовать - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Россия высказала свою позицию в отношении Украины. Запад должен действовать
Россия высказала свою позицию в отношении Украины. Запад должен действовать - 04.06.2024, ПРАЙМ
Россия высказала свою позицию в отношении Украины. Запад должен действовать
Москва неоднократно выражала свою открытость к переговорам по Украине. Западу не следует отвергать данную возможность, так как разрешение конфликта позволит... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:52+0300
2024-06-04T18:01+0300
политика
россия
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Москва неоднократно выражала свою открытость к переговорам по Украине. Западу не следует отвергать данную возможность, так как разрешение конфликта позволит сохранить жизни людей и справиться с системной проблемой безопасности в Европе. Об этом пишет The American Conservative. Отмечается, что в течение последних недель Кремль сделал несколько заявлений, из которых следует, что он готов к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Так, в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, сделанном в Пекине 16–17 мая, акцент поставлен на важность "диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса”. Через неделю в Белоруссии Путин заявил журналистам, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, Россия уже давно стремится к “равной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности как на глобальном, так и региональном уровнях”. При этом комплексная структура европейской безопасности, охватывающая Москву и Киев, во многом смягчит тревогу Запада, так как сама ее архитектура обяжет стороны предотвращать конфликты. Она даст требуемые гарантии безопасности одновременно обеим странам.Издание напомнило, что ежемесячно гибнут и получают ранения десятки тысяч украинских и российских солдат. При этом Украина столкнулась с острым риском потери новых территорий. "Разве не стоит как минимум изучить вариант переговоров об урегулировании с Россией?", — задались вопросом в связи с указанными факторами авторы материала.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, украина, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
17:52 04.06.2024 (обновлено: 18:01 04.06.2024)
 
Россия высказала свою позицию в отношении Украины. Запад должен действовать

TAC: Запад должен откликнуться на открытость России к переговорам

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Москва неоднократно выражала свою открытость к переговорам по Украине. Западу не следует отвергать данную возможность, так как разрешение конфликта позволит сохранить жизни людей и справиться с системной проблемой безопасности в Европе. Об этом пишет The American Conservative.
Отмечается, что в течение последних недель Кремль сделал несколько заявлений, из которых следует, что он готов к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Так, в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, сделанном в Пекине 16–17 мая, акцент поставлен на важность "диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса”. Через неделю в Белоруссии Путин заявил журналистам, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров.
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По мнению авторов материала, Россия уже давно стремится к “равной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности как на глобальном, так и региональном уровнях”. При этом комплексная структура европейской безопасности, охватывающая Москву и Киев, во многом смягчит тревогу Запада, так как сама ее архитектура обяжет стороны предотвращать конфликты. Она даст требуемые гарантии безопасности одновременно обеим странам.
Издание напомнило, что ежемесячно гибнут и получают ранения десятки тысяч украинских и российских солдат. При этом Украина столкнулась с острым риском потери новых территорий.
"Разве не стоит как минимум изучить вариант переговоров об урегулировании с Россией?", — задались вопросом в связи с указанными факторами авторы материала.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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