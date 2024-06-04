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В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам" - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"
Немецкая Генпрокуратура отказалась ответить на дополнительный запрос российской стороны в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил РИА Новости... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T14:56+0300
2024-06-04T14:56+0300
2024-06-04T15:18+0300
теракт на "северных потоках"
россия
чп на северных потоках
расследование чп на "северных потоках"
германия
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БЕРЛИН, 4 июн — ПРАЙМ. Немецкая Генпрокуратура отказалась ответить на дополнительный запрос российской стороны в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.Генеральная прокуратура России накануне направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против России. "Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос", — написал представитель Генпрокуратуры Германии в ответ на запрос.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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теракт на "северных потоках", россия, чп на северных потоках, расследование чп на "северных потоках", германия
теракт на "Северных потоках", РОССИЯ, ЧП на Северных потоках, расследование ЧП на "Северных потоках", ГЕРМАНИЯ
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"
Генпрокуратура ФРГ отказалась комментировать запрос России по "Северным потокам"
БЕРЛИН, 4 июн — ПРАЙМ. Немецкая Генпрокуратура отказалась ответить на дополнительный запрос российской стороны в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Генеральная прокуратура России накануне направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против России.
"Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос", — написал представитель Генпрокуратуры Германии в ответ на запрос.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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