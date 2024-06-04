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В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам" - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам" - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"
Немецкая Генпрокуратура отказалась ответить на дополнительный запрос российской стороны в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил РИА Новости... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T14:56+0300
2024-06-04T15:18+0300
теракт на "северных потоках"
россия
чп на северных потоках
расследование чп на "северных потоках"
германия
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БЕРЛИН, 4 июн — ПРАЙМ. Немецкая Генпрокуратура отказалась ответить на дополнительный запрос российской стороны в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.Генеральная прокуратура России накануне направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против России. "Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос", — написал представитель Генпрокуратуры Германии в ответ на запрос.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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теракт на "северных потоках", россия, чп на северных потоках, расследование чп на "северных потоках", германия
теракт на "Северных потоках", РОССИЯ, ЧП на Северных потоках, расследование ЧП на "Северных потоках", ГЕРМАНИЯ
14:56 04.06.2024 (обновлено: 15:18 04.06.2024)
 
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"

Генпрокуратура ФРГ отказалась комментировать запрос России по "Северным потокам"

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
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БЕРЛИН, 4 июн — ПРАЙМ. Немецкая Генпрокуратура отказалась ответить на дополнительный запрос российской стороны в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Генеральная прокуратура России накануне направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против России.
"Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос", — написал представитель Генпрокуратуры Германии в ответ на запрос.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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