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В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"

В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам" - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"

Немецкая Генпрокуратура отказалась ответить на дополнительный запрос российской стороны в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил РИА Новости... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T14:56+0300

2024-06-04T14:56+0300

2024-06-04T15:18+0300

теракт на "северных потоках"

россия

чп на северных потоках

расследование чп на "северных потоках"

германия

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БЕРЛИН, 4 июн — ПРАЙМ. Немецкая Генпрокуратура отказалась ответить на дополнительный запрос российской стороны в связи с терактами на "Северных потоках", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.Генеральная прокуратура России накануне направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против России. "Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос", — написал представитель Генпрокуратуры Германии в ответ на запрос.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240531/ekonomika-848714004.html

германия

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теракт на "северных потоках", россия, чп на северных потоках, расследование чп на "северных потоках", германия