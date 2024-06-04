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Голикова назвала объем задолженностей по зарплатам, который удалось вернуть

Голикова назвала объем задолженностей по зарплатам, который удалось вернуть - 04.06.2024, ПРАЙМ

Голикова назвала объем задолженностей по зарплатам, который удалось вернуть

Инспекции труда в России защитили трудовые права более 300 тысяч работников и погасили более 12 миллиардов рублей задолженности по зарплатам в прошлом году... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T15:50+0300

2024-06-04T15:50+0300

2024-06-04T15:50+0300

зарплата

россия

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Инспекции труда в России защитили трудовые права более 300 тысяч работников и погасили более 12 миллиардов рублей задолженности по зарплатам в прошлом году благодаря новым инструментам, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По итогам прошлого года внедрение новых подходов и инструментов позволило инспекциям труда защитить и восстановить трудовые права более 300 тысяч работников, погасить долги по зарплате на сумму свыше 12 миллиардов рублей", - сказала Голикова в видеообращении. При этом, по ее словам, удалось сократить число проверок Роструда без снижения уровня безопасности. За прошлый год их число снизилось почти в пять раз. А применение индикаторов риска позволило защитить трудовые права более десяти тысяч работников еще до того, как они обратились за помощью в инспекцию труда. На треть выросло число профилактических мероприятий – оно превысило один миллион. Она отметила, что надзор в сфере труда – важнейший элемент в вопросе обеспечения социальной стабильности. И, как обозначил президент РФ Владимир Путин, сегодня перед надзорными ведомствами стоит задача не допустить нарушений, своевременно предпринять превентивные меры. "До 2025 года предстоит полностью перейти на риск-ориентированный подход. То есть там, где риски отсутствуют – применять профилактические меры. Роструд четко следует этому вектору и является одним из лидеров по профилактике правонарушений", - подчеркнула вице-премьер.

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зарплата, россия