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МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям с 2025 года
МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям с 2025 года - 04.06.2024, ПРАЙМ
МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям с 2025 года
Минэкономразвития предлагает уже с середины следующего года разрешить заселять гостей в отели по водительским удостоверениям, заявил министр экономического... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T21:51+0300
2024-06-04T21:51+0300
2024-06-04T21:51+0300
отели
мэр
водительские права
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает уже с середины следующего года разрешить заселять гостей в отели по водительским удостоверениям, заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании при участии президента РФ Владимира Путина. "Мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Но предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, и уже чтобы со следующего года, с середины, чтобы такая возможность появилась", - сказал Решетников. В конце февраля Минэкономразвития предложило разрешить заселение в отели по военному билету или водительским правам. Проект соответствующего постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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отели, мэр, водительские права
отели, МЭР, водительские права
МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям с 2025 года
МЭР предложило заселять в отели по водительским правам с середины 2025 года
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает уже с середины следующего года разрешить заселять гостей в отели по водительским удостоверениям, заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании при участии президента РФ Владимира Путина.
"Мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Но предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, и уже чтобы со следующего года, с середины, чтобы такая возможность появилась", - сказал Решетников.
В конце февраля Минэкономразвития предложило разрешить заселение в отели по военному билету или водительским правам. Проект соответствующего постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Стало известно, что туристы из России забирают с собой из зарубежных отелей