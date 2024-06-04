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В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине
В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине
Заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях со странами Запада по вопросу легитимности власти является чистосердечным признанием о... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:42+0300
2024-06-04T11:42+0300
политика
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – ПРАЙМ. Заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях со странами Запада по вопросу легитимности власти является чистосердечным признанием о реальных правителях Украины, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Ранее замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения Зеленского в украинский конституционный суд по поводу своей легитимности нет. Политические консультации по данному вопросу при участии ЕС, США и представителей Верховной рады Украины проходили осенью прошлого года. "Заявление Мудрой о консультациях с ЕС и США по поводу пребывания Зеленского у власти — это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка", — сказал Смирнов РИА Новости. Срок полномочий Владимира Зеленского закончился 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены, со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Он отметил, что, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, то потребовалось бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов. Путин также заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:42 04.06.2024
 
В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине

Смирнов назвал чистосердечным признанием заявление Киева о легитимности власти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – ПРАЙМ. Заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях со странами Запада по вопросу легитимности власти является чистосердечным признанием о реальных правителях Украины, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения Зеленского в украинский конституционный суд по поводу своей легитимности нет. Политические консультации по данному вопросу при участии ЕС, США и представителей Верховной рады Украины проходили осенью прошлого года.
"Заявление Мудрой о консультациях с ЕС и США по поводу пребывания Зеленского у власти — это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка", — сказал Смирнов РИА Новости.
Срок полномочий Владимира Зеленского закончился 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены, со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Он отметил, что, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, то потребовалось бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов. Путин также заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
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