https://1prime.ru/20240604/zayavlenie-848797036.html

В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине

В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине

Заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях со странами Запада по вопросу легитимности власти является чистосердечным признанием о... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T11:42+0300

2024-06-04T11:42+0300

2024-06-04T11:42+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – ПРАЙМ. Заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях со странами Запада по вопросу легитимности власти является чистосердечным признанием о реальных правителях Украины, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Ранее замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения Зеленского в украинский конституционный суд по поводу своей легитимности нет. Политические консультации по данному вопросу при участии ЕС, США и представителей Верховной рады Украины проходили осенью прошлого года. "Заявление Мудрой о консультациях с ЕС и США по поводу пребывания Зеленского у власти — это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка", — сказал Смирнов РИА Новости. Срок полномочий Владимира Зеленского закончился 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены, со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Он отметил, что, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, то потребовалось бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов. Путин также заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.

https://1prime.ru/20240603/svo-848757085.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский