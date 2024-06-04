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Рынок золота на Мосбирже в январе-мае вырос в два раза

Рынок золота на Мосбирже в январе-мае вырос в два раза - 04.06.2024, ПРАЙМ

Рынок золота на Мосбирже в январе-мае вырос в два раза

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-мая 2024 года вырос почти в 2 раза (+93,7%) в сравнении с аналогичным периодом годом... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T18:01+0300

2024-06-04T18:01+0300

2024-06-04T18:01+0300

экономика

мосбиржа

золото

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-мая 2024 года вырос почти в 2 раза (+93,7%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 43 тонн, по серебру – на 80,5% - до 100,2 тонны, сообщает биржа. В денежном выражении на Московской бирже в январе-мае 2024 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 242 миллиарда рублей против 111,9 миллиарда рублей в аналогичный период 2023 года. Объем торгов в мае 2024 года золотом составил 7,1 тонны, а серебром - 34 тонны (на 4,1 миллиарда рублей). По итогам 2023 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на общую сумму 469,8 миллиарда рублей, против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организации: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, золото