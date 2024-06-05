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"Аэрофлот" получит самолеты с полной готовностью для работы Wi-Fi на борту - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" получит самолеты с полной готовностью для работы Wi-Fi на борту
"Аэрофлот" получит самолеты с полной готовностью для работы Wi-Fi на борту - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" получит самолеты с полной готовностью для работы Wi-Fi на борту
"Аэрофлот" планирует, что новые самолеты будут поступать во флот авиакомпании полностью подготовленные к работе Wi-Fi на борту, сообщил РИА Новости замглавы... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:52+0300
2024-06-05T12:58+0300
россия
wi-fi
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует, что новые самолеты будут поступать во флот авиакомпании полностью подготовленные к работе Wi-Fi на борту, сообщил РИА Новости замглавы авиакомпании Антон Мацкевич в кулуарах ПМЭФ. Все россияне смогут пользоваться Wi-Fi на борту самолета с 2028 года, ранее сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, уточнив, что это произойдет после запуска с этой целью группировки спутников. "Если говорить о старой технике, это, конечно, тяжело. Если говорить о новой технике, она будет приходить уже полностью с подготовкой к работе Wi-Fi на борту", - сказал Мацкевич. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, wi-fi, пмэф-2024
РОССИЯ, Wi-Fi, ПМЭФ-2024
12:52 05.06.2024 (обновлено: 12:58 05.06.2024)
 
"Аэрофлот" получит самолеты с полной готовностью для работы Wi-Fi на борту

"Аэрофлот" будет получать новые самолеты с полной готовностью для работы Wi-Fi на борту

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует, что новые самолеты будут поступать во флот авиакомпании полностью подготовленные к работе Wi-Fi на борту, сообщил РИА Новости замглавы авиакомпании Антон Мацкевич в кулуарах ПМЭФ.
Все россияне смогут пользоваться Wi-Fi на борту самолета с 2028 года, ранее сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, уточнив, что это произойдет после запуска с этой целью группировки спутников.
"Если говорить о старой технике, это, конечно, тяжело. Если говорить о новой технике, она будет приходить уже полностью с подготовкой к работе Wi-Fi на борту", - сказал Мацкевич.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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