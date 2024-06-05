Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240605/aes-848855937.html
Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США
Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США - 05.06.2024, ПРАЙМ
Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США
Варшава решила установить с Вашингтоном эксклюзивные отношения в сфере ядерной энергетики, однако они приносят только ущерб, передает издание Myśl Polska. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:37+0300
2024-06-05T15:38+0300
энергетика
польша
сша
ядерная энергия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_de920d6316b30fad3ab6f4abf4f83ef9.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Варшава решила установить с Вашингтоном эксклюзивные отношения в сфере ядерной энергетики, однако они приносят только ущерб, передает издание Myśl Polska.По данным издания, в Польше сообщили о задержке строительства ядерных объектов и роста их стоимости почти в два раза. В ноябре прошлого года команда Дональда Туска давила на американские компании, чтобы они приняли участие в проекте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"У нас было полно пустых деклараций, и один ключевой документ — соглашение о сотрудничестве с США, которое практически предопределило выбор оферты", — сказано в публикации.Бывший комиссар по энергетической инфраструктуре Петр Наимский хотел подчинить Варшаву Вашингтону в энергетическом секторе. Решения принимались по политическим мотивам, игнорируя финансовые аспекты. Польская ядерная программа имела высокую стоимость, один из претендентов предложил 33 миллиарда евро за 4 реактора мощностью 6,6 гигаватт. Если бы количество мощности было увеличено до 9,9 гигаватт, стоимость возросла бы до 48,5 миллиарда евро.Тем не менее, эти цифры имели малую информационную ценность. Предыдущее правительство не предпринимало конкретных действий в этом вопросе, но незадолго до выборов было подписано соглашение с американскими партнерами о проектировании двух атомных блоков. Итоговая сумма проекта так и осталась неизвестной, сказано в материале.СМИ и эксперты до сих пор избегают обсуждения американского предложения, поскольку это может подорвать союзническую солидарность. Но факт остается фактом: эта сумма не соответствует реалиям, особенно в США. Это привело к "ядерному" расколу в польском правительстве, заключили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240603/kiberataki-848765432.html
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3836c9382bcafa216998c3ac2de7adfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, сша, ядерная энергия
Энергетика, ПОЛЬША, США, ядерная энергия
15:37 05.06.2024 (обновлено: 15:38 05.06.2024)
 
Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США

MP: Варшава отдала будущее своей ядерной энергетики на откуп американцам

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Варшава решила установить с Вашингтоном эксклюзивные отношения в сфере ядерной энергетики, однако они приносят только ущерб, передает издание Myśl Polska.
По данным издания, в Польше сообщили о задержке строительства ядерных объектов и роста их стоимости почти в два раза. В ноябре прошлого года команда Дональда Туска давила на американские компании, чтобы они приняли участие в проекте.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"У нас было полно пустых деклараций, и один ключевой документ — соглашение о сотрудничестве с США, которое практически предопределило выбор оферты", — сказано в публикации.
Бывший комиссар по энергетической инфраструктуре Петр Наимский хотел подчинить Варшаву Вашингтону в энергетическом секторе. Решения принимались по политическим мотивам, игнорируя финансовые аспекты. Польская ядерная программа имела высокую стоимость, один из претендентов предложил 33 миллиарда евро за 4 реактора мощностью 6,6 гигаватт. Если бы количество мощности было увеличено до 9,9 гигаватт, стоимость возросла бы до 48,5 миллиарда евро.
Тем не менее, эти цифры имели малую информационную ценность. Предыдущее правительство не предпринимало конкретных действий в этом вопросе, но незадолго до выборов было подписано соглашение с американскими партнерами о проектировании двух атомных блоков. Итоговая сумма проекта так и осталась неизвестной, сказано в материале.
СМИ и эксперты до сих пор избегают обсуждения американского предложения, поскольку это может подорвать союзническую солидарность. Но факт остается фактом: эта сумма не соответствует реалиям, особенно в США. Это привело к "ядерному" расколу в польском правительстве, заключили в публикации.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
В Польше обвинили Россию в "ежедневных" кибератаках
3 июня, 13:59
 
ЭнергетикаПОЛЬШАСШАядерная энергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала