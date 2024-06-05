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Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США
Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США - 05.06.2024, ПРАЙМ
Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США
Варшава решила установить с Вашингтоном эксклюзивные отношения в сфере ядерной энергетики, однако они приносят только ущерб, передает издание Myśl Polska. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:37+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Варшава решила установить с Вашингтоном эксклюзивные отношения в сфере ядерной энергетики, однако они приносят только ущерб, передает издание Myśl Polska.По данным издания, в Польше сообщили о задержке строительства ядерных объектов и роста их стоимости почти в два раза. В ноябре прошлого года команда Дональда Туска давила на американские компании, чтобы они приняли участие в проекте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"У нас было полно пустых деклараций, и один ключевой документ — соглашение о сотрудничестве с США, которое практически предопределило выбор оферты", — сказано в публикации.Бывший комиссар по энергетической инфраструктуре Петр Наимский хотел подчинить Варшаву Вашингтону в энергетическом секторе. Решения принимались по политическим мотивам, игнорируя финансовые аспекты. Польская ядерная программа имела высокую стоимость, один из претендентов предложил 33 миллиарда евро за 4 реактора мощностью 6,6 гигаватт. Если бы количество мощности было увеличено до 9,9 гигаватт, стоимость возросла бы до 48,5 миллиарда евро.Тем не менее, эти цифры имели малую информационную ценность. Предыдущее правительство не предпринимало конкретных действий в этом вопросе, но незадолго до выборов было подписано соглашение с американскими партнерами о проектировании двух атомных блоков. Итоговая сумма проекта так и осталась неизвестной, сказано в материале.СМИ и эксперты до сих пор избегают обсуждения американского предложения, поскольку это может подорвать союзническую солидарность. Но факт остается фактом: эта сумма не соответствует реалиям, особенно в США. Это привело к "ядерному" расколу в польском правительстве, заключили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, сша, ядерная энергия
Энергетика, ПОЛЬША, США, ядерная энергия
Проиграла по всем фронтам. Польша "сдала" свое атомное будущее США
MP: Варшава отдала будущее своей ядерной энергетики на откуп американцам
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Варшава решила установить с Вашингтоном эксклюзивные отношения в сфере ядерной энергетики, однако они приносят только ущерб, передает
издание Myśl Polska.
По данным издания, в Польше сообщили о задержке строительства ядерных объектов и роста их стоимости почти в два раза. В ноябре прошлого года команда Дональда Туска давила на американские компании, чтобы они приняли участие в проекте.
"У нас было полно пустых деклараций, и один ключевой документ — соглашение о сотрудничестве с США, которое практически предопределило выбор оферты", — сказано в публикации.
Бывший комиссар по энергетической инфраструктуре Петр Наимский хотел подчинить Варшаву Вашингтону в энергетическом секторе. Решения принимались по политическим мотивам, игнорируя финансовые аспекты. Польская ядерная программа имела высокую стоимость, один из претендентов предложил 33 миллиарда евро за 4 реактора мощностью 6,6 гигаватт. Если бы количество мощности было увеличено до 9,9 гигаватт, стоимость возросла бы до 48,5 миллиарда евро.
Тем не менее, эти цифры имели малую информационную ценность. Предыдущее правительство не предпринимало конкретных действий в этом вопросе, но незадолго до выборов было подписано соглашение с американскими партнерами о проектировании двух атомных блоков. Итоговая сумма проекта так и осталась неизвестной, сказано в материале.
СМИ и эксперты до сих пор избегают обсуждения американского предложения, поскольку это может подорвать союзническую солидарность. Но факт остается фактом: эта сумма не соответствует реалиям, особенно в США. Это привело к "ядерному" расколу в польском правительстве, заключили в публикации.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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