https://1prime.ru/20240605/aktivy-848824533.html
На Украине заявили об аресте якобы российских активов почти $1 млрд
На Украине заявили об аресте якобы российских активов почти $1 млрд - 05.06.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили об аресте якобы российских активов почти $1 млрд
Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель утверждает, что в стране арестованы активы, якобы связанные с РФ, | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T05:32+0300
2024-06-05T05:32+0300
2024-06-05T05:33+0300
экономика
россия
активы
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель утверждает, что в стране арестованы активы, якобы связанные с РФ, на сумму 38 миллиардов гривен (почти 943 миллиона долларов). "Всего обнаружили и арестовали активов на 38 миллиардов гривен... В частности, вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа переданы нашим защитникам", - сказал Рубель в интервью агентству РБК-Украина. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://1prime.ru/20240604/izyatie-848820871.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, активы, украина
Экономика, РОССИЯ, активы, УКРАИНА
На Украине заявили об аресте якобы российских активов почти $1 млрд
Полиция Украины заявила об аресте якобы связанных с РФ активов почти на $1 млрд
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель утверждает, что в стране арестованы активы, якобы связанные с РФ, на сумму 38 миллиардов гривен (почти 943 миллиона долларов).
"Всего обнаружили и арестовали активов на 38 миллиардов гривен... В частности, вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа переданы нашим защитникам", - сказал Рубель в интервью агентству РБК-Украина.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
США признали, что не могут изъять активы России в одностороннем порядке
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".