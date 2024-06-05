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На Украине заявили об аресте якобы российских активов почти $1 млрд

На Украине заявили об аресте якобы российских активов почти $1 млрд - 05.06.2024, ПРАЙМ

На Украине заявили об аресте якобы российских активов почти $1 млрд

Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель утверждает, что в стране арестованы активы, якобы связанные с РФ, | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T05:32+0300

2024-06-05T05:32+0300

2024-06-05T05:33+0300

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россия

активы

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель утверждает, что в стране арестованы активы, якобы связанные с РФ, на сумму 38 миллиардов гривен (почти 943 миллиона долларов). "Всего обнаружили и арестовали активов на 38 миллиардов гривен... В частности, вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа переданы нашим защитникам", - сказал Рубель в интервью агентству РБК-Украина. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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россия, активы, украина