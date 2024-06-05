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Минфин предложил допускать импорт табака только с акцизными марками - 05.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240605/aktsiza-848872722.html
Минфин предложил допускать импорт табака только с акцизными марками
Минфин предложил допускать импорт табака только с акцизными марками - 05.06.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил допускать импорт табака только с акцизными марками
Минфин предложил с 1 июля 2024 года допускать ввоз в Россию иностранной табачной продукции для дальнейшей продажи только при условии наличия на ее упаковке... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T20:50+0300
2024-06-05T20:50+0300
экономика
табак
акциз
марка
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил с 1 июля 2024 года допускать ввоз в Россию иностранной табачной продукции для дальнейшей продажи только при условии наличия на ее упаковке российских акцизных марок. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативных актов. "Установить, что с 1 июля 2024 г. ввоз в Российскую Федерацию, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза, ‎и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в Российскую Федерацию с целью ее реализации (далее – табачная продукция), допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки", - говорится в документе. Согласно проекту, импортеры должны приобретать марки в уполномоченных таможенных органах. Устанавливается, что такие акцизные марки не являются средством идентификации ввозимой табачной продукции, и контроль за их дальнейшим использованием таможенными органами не осуществляется. Возврат поврежденных или неиспользованных акцизных марок не осуществляется, и уплаченные за их выдачу средства возврату не подлежат, говорится в проекте.
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табак, акциз, марка
Экономика, табак, акциз, марка
20:50 05.06.2024
 
Минфин предложил допускать импорт табака только с акцизными марками

Минфин предложил допускать импорт в Россию табака только с акцизными марками

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМаркировка продукции
Маркировка продукции - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил с 1 июля 2024 года допускать ввоз в Россию иностранной табачной продукции для дальнейшей продажи только при условии наличия на ее упаковке российских акцизных марок. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативных актов.
"Установить, что с 1 июля 2024 г. ввоз в Российскую Федерацию, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза, ‎и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в Российскую Федерацию с целью ее реализации (далее – табачная продукция), допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки", - говорится в документе.
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Согласно проекту, импортеры должны приобретать марки в уполномоченных таможенных органах.
Устанавливается, что такие акцизные марки не являются средством идентификации ввозимой табачной продукции, и контроль за их дальнейшим использованием таможенными органами не осуществляется.
Возврат поврежденных или неиспользованных акцизных марок не осуществляется, и уплаченные за их выдачу средства возврату не подлежат, говорится в проекте.
 
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