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Альфа-банк украсил стэнд на ПМЭФ традиционным китайским драконом

Альфа-банк украсил стэнд на ПМЭФ традиционным китайским драконом - 05.06.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк украсил стэнд на ПМЭФ традиционным китайским драконом

Альфа-банк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд, выполненный в китайском стиле, а участников форума приветствует... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:04+0300

2024-06-05T10:04+0300

2024-06-05T10:04+0300

китай

альфа-банк

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Альфа-банк представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд, выполненный в китайском стиле, а участников форума приветствует традиционный красный дракон, передают корреспонденты РИА Новости. Клиентов из Китая также встречают иероглифы 企业的最佳选择 - "Лучший банк для бизнеса" - и 阿尔法银行 - "Альфа банк". Так банк решил подчеркнуть свое активное партнерство с Китаем, рассказали на стенде. "Наш кредитный портфель превысил 30 миллиардов юаней. У нас можно открыть счет, получить кредит, сделать перевод и разместить вклад в юанях. С нами уже сотрудничают 2000 китайских компаний. А в этом году мы заявили о себе всему Китаю на Кантонской ярмарке - крупнейшей выставке в стране", - говорится на информационном табло на стенде. Во время работы форума посетители могут получить обслуживание на китайском языке, а также обратиться за консультацией по внешнеэкономической деятельности и электронной коммерции, также отмечают корреспонденты агентства. Кроме того, на стенде участники могут попробовать новое мобильное приложение Альфа-банка для топ-менеджеров, которое с 1 октября будет выходить на массовый рынок. Через него, например, руководители компаний смогут осуществлять сделки на спецусловиях, подписывать документы и пользоваться основными банковскими продуктами. Ранее банк также сообщал о планах открытия филиала в Китае. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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китай, альфа-банк, пмэф-2024