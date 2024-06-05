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Рубль: теперь уже все ясно

Рубль: теперь уже все ясно - 05.06.2024, ПРАЙМ

Рубль: теперь уже все ясно

По итогам торгов 4 июня российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление к основным мировым валютам. Курс доллара США снизился на 0,32% до 88,80 рубля,... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T08:44+0300

2024-06-05T08:44+0300

2024-06-05T08:44+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. По итогам торгов 4 июня российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление к основным мировым валютам. Курс доллара США снизился на 0,32% до 88,80 рубля, евро подешевел на 0,4% до 96,60 рубля, а китайский юань потерял 0,35%, опустившись до 12,22 рубля. Активность на валютном рынке была высокой в первой половине дня. В ходе утренней сессии курс доллара опускался до отметки 88,45 рубля. Рублю удалось укрепиться на фоне ожиданий повышения ключевой процентной ставки Банком России на заседании 7 июня. Также поддержку нацвалюте оказал дисбаланс между спросом и предложением валюты, который мог быть вызван проблемами с осуществлением платежей импортерами из-за действующих санкций. Рубль проигнорировал негативные факторы в виде существенного падения цен на нефть и решения Минфина РФ повысить прогноз дефицита федерального бюджета на 2024 год. На нефтяном рынке наблюдалось снижение котировок. По итогам торгов во вторник стоимость барреля нефти марки Brent упала на 1,29% до $77,10. В ходе американской сессии цена опускалась до $76,73, но затем стабилизировалась около $77, так как продавцы достигли промежуточного уровня поддержки. Давление на нефтяные цены оказывают признаки роста предложения на мировом рынке при неопределенных перспективах спроса. В воскресенье страны ОПЕК+ договорились продлить большую часть своих ограничений на добычу нефти до 2025 года, но при этом разрешили восьми участникам альянса постепенно снимать добровольные сокращения начиная с октября текущего года. По данным Reuters, к декабрю ежедневное предложение нефти может увеличиться более чем на 500 тысяч баррелей, а к июню 2025 года – примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. Согласно еженедельному отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за неделю по 31 мая выросли на 4,052 млн баррелей. Этот показатель оказался существенно хуже прогнозов рынка о сокращении запасов на 1,9 млн баррелей и противоречит падению на 6,49 млн баррелей неделей ранее. В среду, 5 июня, в ходе азиатских торгов, цена барреля Brent составляла около $77,48. Стоимость находится вблизи ключевого уровня поддержки в диапазоне $76,60-77,00. На основе технического анализа есть предположения, что цена не опустится ниже $76,60. Однако если доллар США начнет укрепляться на валютном рынке форекс, то возрастут риски снижения котировок Brent до зоны $71,50-72,50. Что касается валютной пары доллар/рубль, то ближайший уровень поддержки расположен на отметке 88,30 рубля, а более значимая поддержка - на 87,45 рубля. В центре внимания участников рынка сейчас находится грядущее заседание Центробанка России. Индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, до 3186,93 п., индекс РТС - на 1,78%, до 1131,34 п. Индекс Мосбиржи нащупал поддержку на уровне 3087 после 12%-го падения. На индексе IMOEX коррекции в импульсах длятся 2-3 суток. Если продавцы настроены двигаться ниже, то они могут проявить активность после заседания ЦБ России. Закрытия дня выше 3230 п., заметно снизит давление со стороны продавцов.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, индекс мосбиржи, нефть