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Рынок воспрял духом. Покупка акций возобновилась

Рынок воспрял духом. Покупка акций возобновилась - 05.06.2024, ПРАЙМ

Рынок воспрял духом. Покупка акций возобновилась

Российский рынок акций воспрянул духом: индекс Мосбиржи вырос на 1,45% до 3186,93 п., индекс РТС повысился на 1,78% до 1131,34 п. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T08:52+0300

2024-06-05T08:52+0300

2024-06-05T08:52+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций воспрянул духом: индекс Мосбиржи вырос на 1,45% до 3186,93 п., индекс РТС повысился на 1,78% до 1131,34 п.В лидеры роста по итогам вчерашних торгов выбились представители сектора информационных технологий. Корпорация Microsoft начала ускоренными темпами закрывать доступ к своим сервисам, за две недели заблокировав половину подключенных российских организаций. Отключение сервисов Microsoft будет в том числе стимулировать российский бизнес переходить на отечественные технологии.Менеджмент Ozon поделился амбициозными планами по развитию бизнеса в ходе специальной сессии для инвесторов на четвертом ежегодном COM.E ON Forum. Компания подтвердила основной план на год: оборот GMV в 2024 году увеличится на 70% по сравнению с предыдущим годом практически до 3 трлн руб., EBITDA ожидается в области положительных значений по итогам года. В качестве основных драйверов роста менеджмент выделяет региональную экспансию и развитие финтех-бизнеса для физлиц, в том числе страхового направления и премиального банкинга. Кроме того, компания намерена запустить лизинговое направление и эквайринг для бизнеса, а также предоставить предпринимателям услуги страхования. На горизонте до пяти лет прогнозируется 20-кратный рост кредитного портфеля финтех-бизнеса, до 1 трлн руб. с 51 млрд руб. в марте 2024 года.Мировые центральные продолжают пополнять резервы в золоте: в апреле объемы драгметалла в золотовалютных резервах увеличились на 32,7 т, при этом продажи составили всего 2.9 т, сообщает World Gold Council (WGC).Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 года увеличился на 34,5% по сравнению с маем прошлого года и составил 126,7 трлн руб. на фоне роста объемов торгов во всех секциях. За первые пять месяцев 2024 года объем торгов вырос на 31%, что создает предпосылки для увеличения комиссионного дохода во II квартале. Вместе с тем, высокие ставки предполагают дальнейший рост процентных доходов. В этой связи сохраняем позитивный взгляд на акции торговой площадки.Северсталь объявила стратегию развития до 2028 года. Компания планирует обеспечить себестоимость производства сляба на 15% ниже, чем у конкурентов, за счет увеличения выпуска железорудного сырья до 8,9 млн (на 3,5 млн т к уровню 2023 года) и окатышей до 20 млн т (на 10 млн т), а также реконструкции печей и оптимизации производственных процессов. В результате реализации стратегии компания ожидает повышения общих продаж металлопродукции до 13,3 млн т (на 2,6 млн т к уровню 2023 года). По оценке Северстали, это добавит 150 млрд руб. EBITDA к концу 2028 года, целевой уровень рентабельности по EBITDA составит не ниже 30%. Компания отмечает успешную переориентацию объемов поставок с недружественных направлений на внутренний рынок, планирует поддерживать долю экспорта на уровне около 10% и довести долю на рынке России до 20% и более (по сравнению с 18% в 2023 году). Капитальные затраты Северстали в 2024 году составят 119 млрд руб., при этом пик инвестиций придется на 2025 год (170 млрд руб.). В последующие годы компания ожидает нормализацию затрат. Северсталь не планирует менять текущую дивидендную политику, которая предусматривает выплату квартальными дивидендами до 100% свободного денежного потока при коэффициенте "Чистый долг/EBITDA" 0,5-1,0х. По оценке компании, долговая нагрузка останется на комфортном уровне, в пределах 1,0х по показателю "Чистый долг/EBITDA". Тем не менее потенциальное снижение темпов строительства и последующее падение спроса на сталь в сочетании с предстоящим циклом масштабных капитальных затрат снижают инвестиционную привлекательность акций Северстали в среднесрочной перспективе.

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки