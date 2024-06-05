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Высокий отскок стартовал - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Высокий отскок стартовал
Высокий отскок стартовал - 05.06.2024, ПРАЙМ
Высокий отскок стартовал
Индекс Мосбиржи после двухнедельного обвала почти на 12,5% пошел в отскок. Уже +4% со дна понедельника. Закрытие вечерки на 3215 п. Впереди ПМЭФ и заседание ЦБ, | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:49+0300
2024-06-05T09:49+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
рынки
акции
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после двухнедельного обвала почти на 12,5% пошел в отскок. Уже +4% со дна понедельника. Закрытие вечерки на 3215 п. Впереди ПМЭФ и заседание ЦБ, на которых могут быть обнадеживающие сигналы, и тогда восстановление рынка акций должно продолжиться. Ориентиры вверх: область 3300–3400 п. Столь широкий диапазон оправдан масштабами ранее случившегося падения.Сильнее рынка были акции Сегежи (+9,6%). После тотального падения на очередное историческое дно рассматривался вариант технической стабилизации на фоне критической перепроданности бумаг и скачок к 3 руб. Отработано за сутки.В лидерах сессии оказались и акции Аэрофлота (+6,2%), что ожидаемо. На коррекции широкого рынка они удержались в восходящем тренде, а как только общий сентимент потеплел, то резко рванули на 57 руб. Вариант взлета к 60 руб. вновь на повестке.А рубль опять окреп. Доллар падал к 88,4 и обнулил отскок предыдущих дней. По-прежнему на стороне рубля жесткий цикл ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Тем не менее в ближайшие недели можно ждать очередного отскока инвалют и возврат доллара за 90 — стабилизация с оплатой импорта и сокращение экспортных поступлений, а также рост дефицита бюджета могут придать сил американцу. Но об обширной девальвации рубля по-прежнему не идет речи — так, лишь технические отскоки и ограниченная волатильность валютных пар.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рынки, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Рынки, Акции
09:49 05.06.2024
 

Высокий отскок стартовал

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после двухнедельного обвала почти на 12,5% пошел в отскок. Уже +4% со дна понедельника. Закрытие вечерки на 3215 п. Впереди ПМЭФ и заседание ЦБ, на которых могут быть обнадеживающие сигналы, и тогда восстановление рынка акций должно продолжиться. Ориентиры вверх: область 3300–3400 п. Столь широкий диапазон оправдан масштабами ранее случившегося падения.
Сильнее рынка были акции Сегежи (+9,6%). После тотального падения на очередное историческое дно рассматривался вариант технической стабилизации на фоне критической перепроданности бумаг и скачок к 3 руб. Отработано за сутки.
В лидерах сессии оказались и акции Аэрофлота (+6,2%), что ожидаемо. На коррекции широкого рынка они удержались в восходящем тренде, а как только общий сентимент потеплел, то резко рванули на 57 руб. Вариант взлета к 60 руб. вновь на повестке.
А рубль опять окреп. Доллар падал к 88,4 и обнулил отскок предыдущих дней. По-прежнему на стороне рубля жесткий цикл ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Тем не менее в ближайшие недели можно ждать очередного отскока инвалют и возврат доллара за 90 — стабилизация с оплатой импорта и сокращение экспортных поступлений, а также рост дефицита бюджета могут придать сил американцу. Но об обширной девальвации рубля по-прежнему не идет речи — так, лишь технические отскоки и ограниченная волатильность валютных пар.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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