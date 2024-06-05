Высокий отскок стартовал

Индекс Мосбиржи после двухнедельного обвала почти на 12,5% пошел в отскок. Уже +4% со дна понедельника. Закрытие вечерки на 3215 п. Впереди ПМЭФ и заседание ЦБ, | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:49+0300
2024-06-05T09:49+0300
2024-06-05T09:49+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после двухнедельного обвала почти на 12,5% пошел в отскок. Уже +4% со дна понедельника. Закрытие вечерки на 3215 п. Впереди ПМЭФ и заседание ЦБ, на которых могут быть обнадеживающие сигналы, и тогда восстановление рынка акций должно продолжиться. Ориентиры вверх: область 3300–3400 п. Столь широкий диапазон оправдан масштабами ранее случившегося падения.Сильнее рынка были акции Сегежи (+9,6%). После тотального падения на очередное историческое дно рассматривался вариант технической стабилизации на фоне критической перепроданности бумаг и скачок к 3 руб. Отработано за сутки.В лидерах сессии оказались и акции Аэрофлота (+6,2%), что ожидаемо. На коррекции широкого рынка они удержались в восходящем тренде, а как только общий сентимент потеплел, то резко рванули на 57 руб. Вариант взлета к 60 руб. вновь на повестке.А рубль опять окреп. Доллар падал к 88,4 и обнулил отскок предыдущих дней. По-прежнему на стороне рубля жесткий цикл ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Тем не менее в ближайшие недели можно ждать очередного отскока инвалют и возврат доллара за 90 — стабилизация с оплатой импорта и сокращение экспортных поступлений, а также рост дефицита бюджета могут придать сил американцу. Но об обширной девальвации рубля по-прежнему не идет речи — так, лишь технические отскоки и ограниченная волатильность валютных пар.
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после двухнедельного обвала почти на 12,5% пошел в отскок. Уже +4% со дна понедельника. Закрытие вечерки на 3215 п. Впереди ПМЭФ и заседание ЦБ, на которых могут быть обнадеживающие сигналы, и тогда восстановление рынка акций должно продолжиться. Ориентиры вверх: область 3300–3400 п. Столь широкий диапазон оправдан масштабами ранее случившегося падения.
Сильнее рынка были акции Сегежи (+9,6%). После тотального падения на очередное историческое дно рассматривался вариант технической стабилизации на фоне критической перепроданности бумаг и скачок к 3 руб. Отработано за сутки.
В лидерах сессии оказались и акции Аэрофлота (+6,2%), что ожидаемо. На коррекции широкого рынка они удержались в восходящем тренде, а как только общий сентимент потеплел, то резко рванули на 57 руб. Вариант взлета к 60 руб. вновь на повестке.
А рубль опять окреп. Доллар падал к 88,4 и обнулил отскок предыдущих дней. По-прежнему на стороне рубля жесткий цикл ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Тем не менее в ближайшие недели можно ждать очередного отскока инвалют и возврат доллара за 90 — стабилизация с оплатой импорта и сокращение экспортных поступлений, а также рост дефицита бюджета могут придать сил американцу. Но об обширной девальвации рубля по-прежнему не идет речи — так, лишь технические отскоки и ограниченная волатильность валютных пар.
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