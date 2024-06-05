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В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех
В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех
Колониальная сущность побеждает и скоро англосаксы и их сателлиты прекратят притворяться и просто начнут грабить всех. Такое мнение выразил депутат Госдумы... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:42+0300
2024-06-05T11:42+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Колониальная сущность побеждает и скоро англосаксы и их сателлиты прекратят притворяться и просто начнут грабить всех. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). Страны "Большой семерки" обсуждают выделение кредита Киеву с погашением за счет доходов с заблокированных российских активов, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. "Колониальная сущность берет верх. Скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, кто еще не понял, что деньги нужно хранить дома, а не где-то за бугром", — сказал Толмачев РИА Новости. По его словам, недружественные страны ищут способы, как еще изъять российские деньги, но при этом не допустить оттока капитала других стран. Он отметил, что "прокручивать свои дела за чужой счет - это их давнее умение". При этом действующая украинская власть снова подтверждает полную несамостоятельность и несостоятельность, "хотя когда-то у нее в руках была одна из крупнейших и процветающих стран Европы".
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В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех
Депутат Толмачев: скоро англосаксы перестанут притворяться и начнут грабить всех
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Колониальная сущность побеждает и скоро англосаксы и их сателлиты прекратят притворяться и просто начнут грабить всех. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
Страны "Большой семерки" обсуждают выделение кредита Киеву с погашением за счет доходов с заблокированных российских активов, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.
"Колониальная сущность берет верх. Скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, кто еще не понял, что деньги нужно хранить дома, а не где-то за бугром", — сказал Толмачев РИА Новости.
По его словам, недружественные страны ищут способы, как еще изъять российские деньги, но при этом не допустить оттока капитала других стран.
Он отметил, что "прокручивать свои дела за чужой счет - это их давнее умение". При этом действующая украинская власть снова подтверждает полную несамостоятельность и несостоятельность, "хотя когда-то у нее в руках была одна из крупнейших и процветающих стран Европы".
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