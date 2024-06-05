Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240605/anglosaksy-848839090.html
В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех
В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех
Колониальная сущность побеждает и скоро англосаксы и их сателлиты прекратят притворяться и просто начнут грабить всех. Такое мнение выразил депутат Госдумы... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:42+0300
2024-06-05T11:57+0300
политика
запад
англосаксы
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Колониальная сущность побеждает и скоро англосаксы и их сателлиты прекратят притворяться и просто начнут грабить всех. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). Страны "Большой семерки" обсуждают выделение кредита Киеву с погашением за счет доходов с заблокированных российских активов, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. "Колониальная сущность берет верх. Скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, кто еще не понял, что деньги нужно хранить дома, а не где-то за бугром", — сказал Толмачев РИА Новости. По его словам, недружественные страны ищут способы, как еще изъять российские деньги, но при этом не допустить оттока капитала других стран. Он отметил, что "прокручивать свои дела за чужой счет - это их давнее умение". При этом действующая украинская власть снова подтверждает полную несамостоятельность и несостоятельность, "хотя когда-то у нее в руках была одна из крупнейших и процветающих стран Европы".
https://1prime.ru/20240605/svo-848830921.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, англосаксы, украина
Политика, ЗАПАД, англосаксы, УКРАИНА
11:42 05.06.2024 (обновлено: 11:57 05.06.2024)
 
В Госдуме предупредили, что англосаксы скоро будут грабить всех

Депутат Толмачев: скоро англосаксы перестанут притворяться и начнут грабить всех

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Колониальная сущность побеждает и скоро англосаксы и их сателлиты прекратят притворяться и просто начнут грабить всех. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
Страны "Большой семерки" обсуждают выделение кредита Киеву с погашением за счет доходов с заблокированных российских активов, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.
"Колониальная сущность берет верх. Скоро англосаксы и их сателлиты перестанут притворяться и просто станут грабить всех, кто еще не понял, что деньги нужно хранить дома, а не где-то за бугром", — сказал Толмачев РИА Новости.
По его словам, недружественные страны ищут способы, как еще изъять российские деньги, но при этом не допустить оттока капитала других стран.
Он отметил, что "прокручивать свои дела за чужой счет - это их давнее умение". При этом действующая украинская власть снова подтверждает полную несамостоятельность и несостоятельность, "хотя когда-то у нее в руках была одна из крупнейших и процветающих стран Европы".
Крылатые ракеты и авиабомбы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
"Чудо-оружие": Запад признал, что ему не угнаться за Россией
09:43
 
ПолитикаЗАПАДанглосаксыУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала