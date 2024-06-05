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Легендарный поезд "Аврора" показали на ПМЭФ в новом обличии
Легендарный поезд "Аврора" показали на ПМЭФ в новом обличии - 05.06.2024, ПРАЙМ
Легендарный поезд "Аврора" показали на ПМЭФ в новом обличии
Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным... | 05.06.2024, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным дизайном, его показывают на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. Презентация нового поезда на форуме показана Федеральной пассажирской компанией (ФПК, "дочка" РЖД). Скоростной поезд "Аврора", названный в честь своего одноименного крейсера, курсировал между Москва — Ленинград. Последний рейс поезда состоялся в 2010 году. "Однако в отличии от знаменитого тезки поезд не стал очередным музейным экспонатом Северной столицы. Пауза в его путешествии была временной, и теперь он готов возродиться вновь. После обновления у "Авроры" останется героическое имя. Поезд пройдет полную модернизацию, в состав включат современные двухэтажные вагоны с местами для сидения", - говорит проводник ФПК в видео-презентации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Экономика, Транспорт, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПМЭФ-2024
Легендарный поезд "Аврора" показали на ПМЭФ в новом обличии
РИА Новости: легендарный поезд "Аврора" вернется на маршрут Москва — Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным дизайном, его показывают на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
Презентация нового поезда на форуме показана Федеральной пассажирской компанией (ФПК, "дочка" РЖД). Скоростной поезд "Аврора", названный в честь своего одноименного крейсера, курсировал между Москва — Ленинград. Последний рейс поезда состоялся в 2010 году.
"Однако в отличии от знаменитого тезки поезд не стал очередным музейным экспонатом Северной столицы. Пауза в его путешествии была временной, и теперь он готов возродиться вновь. После обновления у "Авроры" останется героическое имя. Поезд пройдет полную модернизацию, в состав включат современные двухэтажные вагоны с местами для сидения", - говорит проводник ФПК в видео-презентации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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