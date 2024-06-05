https://1prime.ru/20240605/avrora-848830356.html

Легендарный поезд "Аврора" показали на ПМЭФ в новом обличии

Легендарный поезд "Аврора" показали на ПМЭФ в новом обличии - 05.06.2024, ПРАЙМ

Легендарный поезд "Аврора" показали на ПМЭФ в новом обличии

Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:29+0300

2024-06-05T09:29+0300

2024-06-05T10:02+0300

экономика

транспорт

москва

санкт-петербург

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/76767/90/767679025_0:131:1500:975_1920x0_80_0_0_0e28146b3d9e8d5cf814c4973651b8dd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным дизайном, его показывают на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. Презентация нового поезда на форуме показана Федеральной пассажирской компанией (ФПК, "дочка" РЖД). Скоростной поезд "Аврора", названный в честь своего одноименного крейсера, курсировал между Москва — Ленинград. Последний рейс поезда состоялся в 2010 году. "Однако в отличии от знаменитого тезки поезд не стал очередным музейным экспонатом Северной столицы. Пауза в его путешествии была временной, и теперь он готов возродиться вновь. После обновления у "Авроры" останется героическое имя. Поезд пройдет полную модернизацию, в состав включат современные двухэтажные вагоны с местами для сидения", - говорит проводник ФПК в видео-презентации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/vsm-848829897.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, москва, санкт-петербург, пмэф-2024