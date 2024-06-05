https://1prime.ru/20240605/avto-848877012.html

Путин назвал ерундой обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР

Путин назвал ерундой обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал ерундой обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР

Западные страны обвиняют Китай в перепроизводстве автомобилей, это - ерунда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:22+0300

2024-06-05T22:22+0300

2024-06-05T22:22+0300

авто

россия

запад

кнр

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675334_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e9c370d24cdb95a604d3a8bfb50c417e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Западные страны обвиняют Китай в перепроизводстве автомобилей, это - ерунда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств."Вроде умные люди говорят, что у китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электромобилей. Это говорят люди, которые считают себя "рыночниками". Они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет?", - задался вопросом глава государства. Он пояснил, что ни о каком производстве не может идти речи, если рынок поглощает все, что производит Китай."Это просто ерунда", - заключил Путин. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

запад

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, запад, кнр, пмэф-2024