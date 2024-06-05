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Путин назвал ерундой обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР
Путин назвал ерундой обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал ерундой обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР
Западные страны обвиняют Китай в перепроизводстве автомобилей, это - ерунда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:22+0300
2024-06-05T22:22+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Западные страны обвиняют Китай в перепроизводстве автомобилей, это - ерунда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств."Вроде умные люди говорят, что у китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электромобилей. Это говорят люди, которые считают себя "рыночниками". Они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет?", - задался вопросом глава государства. Он пояснил, что ни о каком производстве не может идти речи, если рынок поглощает все, что производит Китай."Это просто ерунда", - заключил Путин. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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авто, россия, запад, кнр, пмэф-2024
Авто, РОССИЯ, ЗАПАД, КНР, ПМЭФ-2024
Путин назвал ерундой обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР
Путин заявил, что обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР - ерунда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Западные страны обвиняют Китай в перепроизводстве автомобилей, это - ерунда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
"Вроде умные люди говорят, что у китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электромобилей. Это говорят люди, которые считают себя "рыночниками". Они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет?", - задался вопросом глава государства.
Он пояснил, что ни о каком производстве не может идти речи, если рынок поглощает все, что производит Китай.
"Это просто ерунда", - заключил Путин.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.