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"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в новый кроссовер на базе Lada Vesta
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в новый кроссовер на базе Lada Vesta - 05.06.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в новый кроссовер на базе Lada Vesta
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - кроссовера на базе Lada Vesta - оцениваются в 23 миллиарда рублей,... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:05+0300
2024-06-05T17:05+0300
2024-06-05T17:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - кроссовера на базе Lada Vesta - оцениваются в 23 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Объем инвестиций будет сопоставим с Iskra" - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о кроссовере на базе Lada Vestа, подтвердив, что речь идет о 23 миллиардах рублей. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПРАЙМ
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россия, автоваз
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в новый кроссовер на базе Lada Vesta
"АвтоВАЗ": инвестиции в проект кроссовера на базе Vesta оцениваются в 23 млрд руб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - кроссовера на базе Lada Vesta - оцениваются в 23 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Объем инвестиций будет сопоставим с Iskra" - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о кроссовере на базе Lada Vestа, подтвердив, что речь идет о 23 миллиардах рублей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.