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"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в новый кроссовер на базе Lada Vesta

"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в новый кроссовер на базе Lada Vesta - 05.06.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в новый кроссовер на базе Lada Vesta

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - кроссовера на базе Lada Vesta - оцениваются в 23 миллиарда рублей,... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:05+0300

2024-06-05T17:05+0300

2024-06-05T17:06+0300

россия

автоваз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - кроссовера на базе Lada Vesta - оцениваются в 23 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Объем инвестиций будет сопоставим с Iskra" - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о кроссовере на базе Lada Vestа, подтвердив, что речь идет о 23 миллиардах рублей. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, автоваз