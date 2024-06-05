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ЦБ продолжит развитие функционала трансграничных платежей в СБП

ЦБ продолжит развитие функционала трансграничных платежей в СБП - 05.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ продолжит развитие функционала трансграничных платежей в СБП

Банк России предполагает развивать функционал Системы быстрых платежей (СБП) для трансграничных операций, в частности за счет косвенных участников, сообщает... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T12:45+0300

2024-06-05T12:45+0300

2024-06-05T12:57+0300

банк россии

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Банк России предполагает развивать функционал Системы быстрых платежей (СБП) для трансграничных операций, в частности за счет косвенных участников, сообщает регулятор. "В СБП предполагается продолжить развитие функционала для трансграничных операций, в том числе за счет расширения межсистемных решений, а также косвенных участников", - говорится в аналитическом докладе ЦБ "Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке". Регулятор отмечает при этом, что реализовал возможность осуществления трансграничных переводов через СБП как через ее косвенных участников, так и в рамках межсистемного взаимодействия с аналогичными системами других стран. В конце 2022 года "успешно проведены" пилотные трансграничные переводы между физическими лицами в рамках такого взаимодействия с системой одного из государств – членов ЕАЭС, указывает ЦБ. Что касается развития СБП, то в материалах отмечается, что в ходе развития текущего функционала этой системы в сервисе C2B, в частности планируется реализовать возможность платежей в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) по СБП с использованием биометрических данных покупателя, а также продолжить развитие программы лояльности СБП, в том числе обеспечить моментальное зачисление кешбэка. В целях реализации новых функций СБП совместно с участниками рынка и Росфинмониторингом планируется продолжить работы по созданию сервиса внесения наличных денег через банкомат на счет клиента в любом банке – участнике сервиса. Кроме того, планируется поэтапное внедрение сервиса выставления и передачи электронных платежных счетов (e-invoice), используя который банки смогут предоставить бизнесу возможность выставления и оплаты счетов контрагентам "по единым правилам и в единой информационной среде". Система быстрых платежей, как напоминает ЦБ, была запущена в 2019 году, в 2023 году через нее было проведено 5,5 миллиарда операций на сумму 27,7 триллиона рублей. По состоянию на 1 января 2024 года к системе подключено более 220 банков, включая все системно значимые, а также свыше 1,5 миллиона ТСП. В четвертом квартале 2023 года СБП для денежных переводов использовали более 85 миллионов человек, а для оплаты в ТСП – более 50 миллионов человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбп