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Первые банкноты с изображением Карла III поступят в обращение 5 июня - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Первые банкноты с изображением Карла III поступят в обращение 5 июня
Первые банкноты с изображением Карла III поступят в обращение 5 июня - 05.06.2024, ПРАЙМ
Первые банкноты с изображением Карла III поступят в обращение 5 июня
Первые банкноты с изображением нынешнего короля Великобритании Карла III будут выпущены 5 июня, после чего они начнут поступать в обращение, говорится в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:54+0300
2024-06-05T09:55+0300
великобритания
банкноты
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первые банкноты с изображением нынешнего короля Великобритании Карла III будут выпущены 5 июня, после чего они начнут поступать в обращение, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Банка Англии. "Банкноты с изображением короля Карла III будут впервые выпущены 5 июня 2024 года", - сказано в документе. Портрет монарха появится на лицевой стороне купюр всех номиналов (5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов), в то время как дизайн обратной стороны останется без изменений, сообщил Банк. Подчеркивается, что старые банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут циркулировать наравне с новыми наличными. Несмотря на то, что новые банкноты станут доступны уже 5 июня, в обращение они будут поступать "очень постепенно", отмечается в пресс-релизе. Их будут печатать только для замены изношенных старых купюр и для удовлетворения роста спроса на наличные. При этом желающие смогут обменять старые банкноты на новые уже 5 июня, такой обмен будет возможен до 30 июня. Один человек сможет поменять наличные на сумму не более 300 фунтов, сообщил британский центробанк. Глава Банка Англии Эндрю Бейли назвал выпуск купюр с изображением нового монарха "историческим моментом". Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября. Церемония коронации Карла III состоялась там же 6 мая 2023 года.
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великобритания, банкноты, карл iii
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, банкноты, Карл III
09:54 05.06.2024 (обновлено: 09:55 05.06.2024)
 
Первые банкноты с изображением Карла III поступят в обращение 5 июня

Первые банкноты с изображением короля Британии Карла III поступят в обращение 5 июня

© Фото : UK ParliamentКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© Фото : UK Parliament
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первые банкноты с изображением нынешнего короля Великобритании Карла III будут выпущены 5 июня, после чего они начнут поступать в обращение, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Банка Англии.
"Банкноты с изображением короля Карла III будут впервые выпущены 5 июня 2024 года", - сказано в документе.
Портрет монарха появится на лицевой стороне купюр всех номиналов (5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов), в то время как дизайн обратной стороны останется без изменений, сообщил Банк.
Подчеркивается, что старые банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут циркулировать наравне с новыми наличными.
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Несмотря на то, что новые банкноты станут доступны уже 5 июня, в обращение они будут поступать "очень постепенно", отмечается в пресс-релизе. Их будут печатать только для замены изношенных старых купюр и для удовлетворения роста спроса на наличные.
При этом желающие смогут обменять старые банкноты на новые уже 5 июня, такой обмен будет возможен до 30 июня. Один человек сможет поменять наличные на сумму не более 300 фунтов, сообщил британский центробанк.
Глава Банка Англии Эндрю Бейли назвал выпуск купюр с изображением нового монарха "историческим моментом".
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября. Церемония коронации Карла III состоялась там же 6 мая 2023 года.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯбанкнотыКарл III
 
 
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