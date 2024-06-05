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Белоруссия вступит в ШОС в июле, сообщил генсек организации

Белоруссия вступит в ШОС в июле, сообщил генсек организации - 05.06.2024, ПРАЙМ

Белоруссия вступит в ШОС в июле, сообщил генсек организации

Количество стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам намеченного на июль саммита в Астане станет двузначным после вступления Белоруссии | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T15:15+0300

2024-06-05T15:15+0300

2024-06-05T15:15+0300

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ТАШКЕНТ, 5 июн - ПРАЙМ. Количество стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам намеченного на июль саммита в Астане станет двузначным после вступления Белоруссии в статусе полноправного участника, заявил генсек организации Чжан Мин. Он подчеркнул, что данный этап расширения станет "историческим прорывом". В Ташкенте 5 июня началось XIX заседание экспертного форума ШОС. В нем принимают участие более 40 представителей национально-исследовательских центров из 10 стран, участвующих в деятельности организации. "На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС, таким образом, число государств - членов ШОС достигнет исторического двузначного прорыва", — сказал Чжан Мин в ходе церемонии открытия форума. Он отметил, что за более чем 20 лет своего развития ШОС превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию. По его словам, ШОС уделяет внимание не только задачам "высшего уровня", таким как политика, дипломатия, мир, развитие, безопасность, но и темам "близким к народу", таким как туризм, спорт, утилизация отходов. ШОС основана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена.

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