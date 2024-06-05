https://1prime.ru/20240605/benzin-848869603.html

Росстат отметил подорожание бензина на АЗС в России

Росстат отметил подорожание бензина на АЗС в России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Росстат отметил подорожание бензина на АЗС в России

Средняя розничная цена бензина в России с 27 мая по 3 июня выросла на 0,3%, или на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 10... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:11+0300

2024-06-05T19:11+0300

2024-06-05T19:12+0300

экономика

цены на бензин

азс

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg

МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 27 мая по 3 июня выросла на 0,3%, или на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 10 копеек, до 65,43 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 20 по 27 мая, средняя цена бензина выросла на 0,1%, или на 6 копеек - до 55,23 рубля за литр, дизтоплива - на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,33 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,27% - до 51,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,23%, до 55,98 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,26% - до 69,96 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 28 мая по 3 июня составила 0,17%. Изменение цен на бензин было зафиксировано в 70 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе - на 1%. Снижение цен было отмечено в Республике Тыва (-0,3%) и Севастополе (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4%. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. В Минэнерго РФ ранее объяснили РИА Новости, что решение о закрытии публикации статистических данных о производстве бензина принято для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали в ведомстве. Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20240521/benzin-848386895.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на бензин, азс