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Росстат отметил подорожание бензина на АЗС в России
Росстат отметил подорожание бензина на АЗС в России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Росстат отметил подорожание бензина на АЗС в России
Средняя розничная цена бензина в России с 27 мая по 3 июня выросла на 0,3%, или на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 10... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:11+0300
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экономика
цены на бензин
азс
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 27 мая по 3 июня выросла на 0,3%, или на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 10 копеек, до 65,43 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 20 по 27 мая, средняя цена бензина выросла на 0,1%, или на 6 копеек - до 55,23 рубля за литр, дизтоплива - на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,33 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,27% - до 51,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,23%, до 55,98 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,26% - до 69,96 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 28 мая по 3 июня составила 0,17%. Изменение цен на бензин было зафиксировано в 70 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе - на 1%. Снижение цен было отмечено в Республике Тыва (-0,3%) и Севастополе (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4%. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. В Минэнерго РФ ранее объяснили РИА Новости, что решение о закрытии публикации статистических данных о производстве бензина принято для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали в ведомстве. Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.
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цены на бензин, азс
Экономика, цены на бензин, АЗС
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 27 мая по 3 июня выросла на 0,3%, или на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 10 копеек, до 65,43 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 20 по 27 мая, средняя цена бензина выросла на 0,1%, или на 6 копеек - до 55,23 рубля за литр, дизтоплива - на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,33 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,27% - до 51,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,23%, до 55,98 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,26% - до 69,96 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 28 мая по 3 июня составила 0,17%.
Изменение цен на бензин было зафиксировано в 70 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе - на 1%. Снижение цен было отмечено в Республике Тыва (-0,3%) и Севастополе (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4%.
США продадут млн баррелей бензина для снижения цен на внутреннем рынке
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится.
В Минэнерго РФ ранее объяснили РИА Новости, что решение о закрытии публикации статистических данных о производстве бензина принято для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали в ведомстве.
Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.