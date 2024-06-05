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Безработица в России обновила исторический минимум

Безработица в России обновила исторический минимум - 05.06.2024, ПРАЙМ

Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%, свидетельствуют данные Росстата . | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:16+0300

2024-06-05T19:16+0300

2024-06-05T19:16+0300

экономика

безработица в россии

минимум

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%, свидетельствуют данные Росстата . "В апреле 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2024 года составил 2,6% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата . Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда безработица опустилась до 2,7%. Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,026 миллиона человек, то в апреле она снизилась до 1,961 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2024 года составила 76 миллионов человек.

https://1prime.ru/20240517/bezrabotitsa-848273753.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

безработица в россии, минимум