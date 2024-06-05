https://1prime.ru/20240605/bezrabotitsa-848869979.html
Безработица в России обновила исторический минимум
Безработица в России обновила исторический минимум - 05.06.2024, ПРАЙМ
Безработица в России обновила исторический минимум
Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%, свидетельствуют данные Росстата . | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:16+0300
2024-06-05T19:16+0300
2024-06-05T19:16+0300
экономика
безработица в россии
минимум
https://cdnn.1prime.ru/img/76293/35/762933559_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_784f5162036c0ca52d837ff57c3ed139.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%, свидетельствуют данные Росстата . "В апреле 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2024 года составил 2,6% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата . Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда безработица опустилась до 2,7%. Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,026 миллиона человек, то в апреле она снизилась до 1,961 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2024 года составила 76 миллионов человек.
https://1prime.ru/20240517/bezrabotitsa-848273753.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76293/35/762933559_476:0:4252:2832_1920x0_80_0_0_5e339cd19566e36521e18caf30b392f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безработица в россии, минимум
Экономика, безработица в России, минимум
Безработица в России обновила исторический минимум
Росстат: безработица в РФ в апреле упала до нового исторического минимума в 2,6%
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%, свидетельствуют данные Росстата .
"В апреле 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2024 года составил 2,6% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата .
Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в марте 2024 года, когда безработица опустилась до 2,7%.
Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,026 миллиона человек, то в апреле она снизилась до 1,961 миллиона человек.
Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу апреля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2024 года составила 76 миллионов человек.