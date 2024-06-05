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В "Опоре России" рассказали, как успешно работать с бизнесом Китая - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В "Опоре России" рассказали, как успешно работать с бизнесом Китая
В "Опоре России" рассказали, как успешно работать с бизнесом Китая - 05.06.2024, ПРАЙМ
В "Опоре России" рассказали, как успешно работать с бизнесом Китая
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Успешно заниматься бизнесом с Китаем можно, лишь выстраивая отношения между первыми лицами предприятий малого и среднего... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:09+0300
2024-06-05T12:10+0300
экономика
россия
китай
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Успешно заниматься бизнесом с Китаем можно, лишь выстраивая отношения между первыми лицами предприятий малого и среднего предпринимательства, заявил президент общероссийской общественной организации МСП "Опора России" Александр Калинин. "Специфика ведения бизнеса с Китаем заключается в том, что руководители предприятий МСП должны не просто знать друг друга, но доверять друг другу многолетними контактами", - сказал он в ходе сессии, посвященной взаимодействию МСП России и Китая в стартовый день работы Петербургского международного экономического форума. "Если вы хотите заниматься бизнесом с Китаем и выстраивать отношения, всем этим должно заниматься первое лицо ... Будь то руководитель предприятия, владелец, руководитель региона", - подчеркнул президент "Опоры России". По его словам, "потому что это, наверное, наша общая евроазиатская культура". "Только вовлеченность руководителя, человека, который принимает решения, способно выстроить эффективный бизнес", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, китай, бизнес
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Бизнес
12:09 05.06.2024 (обновлено: 12:10 05.06.2024)
 
В "Опоре России" рассказали, как успешно работать с бизнесом Китая

"Опора России": МСБ для работы с бизнесом КНР нужно действовать через первых лиц

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Успешно заниматься бизнесом с Китаем можно, лишь выстраивая отношения между первыми лицами предприятий малого и среднего предпринимательства, заявил президент общероссийской общественной организации МСП "Опора России" Александр Калинин.
"Специфика ведения бизнеса с Китаем заключается в том, что руководители предприятий МСП должны не просто знать друг друга, но доверять друг другу многолетними контактами", - сказал он в ходе сессии, посвященной взаимодействию МСП России и Китая в стартовый день работы Петербургского международного экономического форума.
"Если вы хотите заниматься бизнесом с Китаем и выстраивать отношения, всем этим должно заниматься первое лицо ... Будь то руководитель предприятия, владелец, руководитель региона", - подчеркнул президент "Опоры России".
По его словам, "потому что это, наверное, наша общая евроазиатская культура". "Только вовлеченность руководителя, человека, который принимает решения, способно выстроить эффективный бизнес", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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