Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты отметили, что европейский бизнес приспосабливается к работе в РФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240605/biznes-848853445.html
Эксперты отметили, что европейский бизнес приспосабливается к работе в РФ
Эксперты отметили, что европейский бизнес приспосабливается к работе в РФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты отметили, что европейский бизнес приспосабливается к работе в РФ
Европейский бизнес старается найти новые возможности работы в России, сохраняет открытыми каналы коммуникации, заявил генеральный директор Ассоциации... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:00+0300
2024-06-05T15:00+0300
экономика
европа
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83649/16/836491680_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_a011f474f67d348d6aab82bcc55e6ef7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Европейский бизнес старается найти новые возможности работы в России, сохраняет открытыми каналы коммуникации, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. "События 2022 года явились для европейского бизнеса шоком, и он до сих пор ощущает его последствия, и двигается дальше по очень узкой дороге", - сказал он в ходе сессии в стартовый день работы ПМЭФ. "Условия ведения бизнеса во время санкционных ограничений, в новых условиях новых правил игры, которые существуют и с российской стороны, действительно стали для европейского бизнеса как минимум очень большим вызовом", - добавил гендиректор АЕБ. Тем не менее, по его словам, "надеюсь, мы нашли на самом деле очень правильный выход". Во-первых, по его словам, с первых часов "мы активизировали свою миссию, и стали искать новые пути, определили для себя, что мы будем в первую очередь помогать европейскому бизнесу выживать". "Во-вторых, будем сохранять каналы коммуникации открытыми", - сказал Шиллинг. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240605/biznes-848842343.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83649/16/836491680_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_6d980356d7657a26c337eea7ea71a449.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, бизнес, россия
Экономика, ЕВРОПА, Бизнес, РОССИЯ
15:00 05.06.2024
 
Эксперты отметили, что европейский бизнес приспосабливается к работе в РФ

АЕБ: европейский бизнес приспосабливается к работе в РФ в новых условиях

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Европейский бизнес старается найти новые возможности работы в России, сохраняет открытыми каналы коммуникации, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
"События 2022 года явились для европейского бизнеса шоком, и он до сих пор ощущает его последствия, и двигается дальше по очень узкой дороге", - сказал он в ходе сессии в стартовый день работы ПМЭФ.
"Условия ведения бизнеса во время санкционных ограничений, в новых условиях новых правил игры, которые существуют и с российской стороны, действительно стали для европейского бизнеса как минимум очень большим вызовом", - добавил гендиректор АЕБ.
Тем не менее, по его словам, "надеюсь, мы нашли на самом деле очень правильный выход".
Во-первых, по его словам, с первых часов "мы активизировали свою миссию, и стали искать новые пути, определили для себя, что мы будем в первую очередь помогать европейскому бизнесу выживать".
"Во-вторых, будем сохранять каналы коммуникации открытыми", - сказал Шиллинг.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
В "Опоре России" рассказали, как успешно работать с бизнесом Китая
12:09
 
ЭкономикаЕВРОПАБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала