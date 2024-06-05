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Говорить о сроках вступления ЦАР в БРИКС сложно, заявил посол России - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Говорить о сроках вступления ЦАР в БРИКС сложно, заявил посол России
Говорить о сроках вступления ЦАР в БРИКС сложно, заявил посол России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Говорить о сроках вступления ЦАР в БРИКС сложно, заявил посол России
Центральноафриканская Республика пока что не подала заявку на участие в БРИКС, сообщил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Банги Александр... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:16+0300
2024-06-05T09:41+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Центральноафриканская Республика пока что не подала заявку на участие в БРИКС, сообщил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов."Насколько известно, Банги пока не подавал заявку на участие в БРИКС, поэтому о сроках вступления страны в это объединение говорить сложно", — заметил дипломат.По словам Бикантова, ЦАР считает БРИКС важным элементом нового многополярного миропорядка и альтернативой гегемонии Запада, и взаимодействует с объединением как на двусторонней основе, так и на международных площадках.В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
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россия, цар, брикс
Политика, РОССИЯ, ЦАР, БРИКС
09:16 05.06.2024 (обновлено: 09:41 05.06.2024)
 
Говорить о сроках вступления ЦАР в БРИКС сложно, заявил посол России

Посол Бикантов: ЦАР не подала заявку в БРИКС, говорить о сроках вступления сложно

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту БРИКС в ЮАР
Подготовка к саммиту БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Центральноафриканская Республика пока что не подала заявку на участие в БРИКС, сообщил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.
"Насколько известно, Банги пока не подавал заявку на участие в БРИКС, поэтому о сроках вступления страны в это объединение говорить сложно", — заметил дипломат.
По словам Бикантова, ЦАР считает БРИКС важным элементом нового многополярного миропорядка и альтернативой гегемонии Запада, и взаимодействует с объединением как на двусторонней основе, так и на международных площадках.
В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
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