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В Минфине рассказали о практике инициативного бюджетирования - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В Минфине рассказали о практике инициативного бюджетирования
В Минфине рассказали о практике инициативного бюджетирования - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о практике инициативного бюджетирования
Инициативное бюджетирование в 2024 году широко практикуется в России - уже в 76 регионах, заявил замминистра финансов Алексей Лавров на выездном заседании... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:26+0300
2024-06-05T16:26+0300
минфин
бюджет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Инициативное бюджетирование в 2024 году широко практикуется в России - уже в 76 регионах, заявил замминистра финансов Алексей Лавров на выездном заседании рабочей группы государственного совета по социальному предпринимательству на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Инициативное бюджетирование - механизм, который позволяет обеспечить направление средств (инициативных платежей) заинтересованных в реализации инициативного проекта граждан на проекты по решению конкретных вопросов местного значения. Кроме того, практика также дает возможность проведения гражданами контроля на каждом этапе реализации проекта. "Инициативное бюджетирование - тут уже масштабы очень велики, почти 30 тысяч проектов, более 70 регионов. В Ханты-Мансийском округе позитивная практика, когда граждане сами выбирают проект, который им интересен, в том числе и в социальной сфере. В Республике Коми даже целых три проекта, которые непосредственно на социальное предпринимательство направлены", - прокомментировал Лавров вовлечение негосударственного сектора в оказание услуг в социальной сфере. Позднее он уточнил РИА Новости, что механизм инициативного бюджетирования реализуется в 76 регионах в 2024 году. Замминистра подчеркнул, что проекты никому не навязываются, граждане инициативной группы сами формируют такие проекты, выставляют их на общественное обсуждение, дальше получают финансовую поддержку, а далее социальный предприниматель включается в реализацию этого проекта, что и обеспечивает общественный контроль и востребованность результата. "Такая практика у нас закреплена законодательно. Россия - единственная страна в мире, где есть закон об инициативном бюджетировании", - указал Лавров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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минфин, бюджет, пмэф-2024
Минфин, бюджет, ПМЭФ-2024
16:26 05.06.2024
 
В Минфине рассказали о практике инициативного бюджетирования

Минфин: инициативное бюджетирование в 2024 году практикуется в 76 регионах России

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Инициативное бюджетирование в 2024 году широко практикуется в России - уже в 76 регионах, заявил замминистра финансов Алексей Лавров на выездном заседании рабочей группы государственного совета по социальному предпринимательству на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Инициативное бюджетирование - механизм, который позволяет обеспечить направление средств (инициативных платежей) заинтересованных в реализации инициативного проекта граждан на проекты по решению конкретных вопросов местного значения. Кроме того, практика также дает возможность проведения гражданами контроля на каждом этапе реализации проекта.
"Инициативное бюджетирование - тут уже масштабы очень велики, почти 30 тысяч проектов, более 70 регионов. В Ханты-Мансийском округе позитивная практика, когда граждане сами выбирают проект, который им интересен, в том числе и в социальной сфере. В Республике Коми даже целых три проекта, которые непосредственно на социальное предпринимательство направлены", - прокомментировал Лавров вовлечение негосударственного сектора в оказание услуг в социальной сфере. Позднее он уточнил РИА Новости, что механизм инициативного бюджетирования реализуется в 76 регионах в 2024 году.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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Замминистра подчеркнул, что проекты никому не навязываются, граждане инициативной группы сами формируют такие проекты, выставляют их на общественное обсуждение, дальше получают финансовую поддержку, а далее социальный предприниматель включается в реализацию этого проекта, что и обеспечивает общественный контроль и востребованность результата.
"Такая практика у нас закреплена законодательно. Россия - единственная страна в мире, где есть закон об инициативном бюджетировании", - указал Лавров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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