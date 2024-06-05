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В российском посольстве обвинили датские власти в демонизации РФ
В российском посольстве обвинили датские власти в демонизации РФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
В российском посольстве обвинили датские власти в демонизации РФ
Заявления датских властей о росте рисков диверсий, кампаний влияния и кибератак в результате якобы более агрессивной политики российской стороны являются... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:16+0300
2024-06-05T22:16+0300
2024-06-05T22:16+0300
дания
россия
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Заявления датских властей о росте рисков диверсий, кампаний влияния и кибератак в результате якобы более агрессивной политики российской стороны являются кампанией Запада по демонизации России и направлены на продолжение эскалации конфликта на Украине, заявили в посольстве России в Дании. Датский центр кибербезопасности ранее повысил повысил уровень угрозы кибератак против инфраструктуры страны с низкого до среднего. "Заявления министра обороны Дании Троэльса Лунд Поульсена 4 июня относительно роста рисков диверсий, кампаний влияния и кибератак в результате все более агрессивной политики российской стороны - очередное продолжение целенаправленной кампании западных стран по демонизации России. Отмечаем, что такие обвинения не подкреплены конкретными доказательствами и направлены на оправдание линии на продолжение эскалации конфликта на Украине", — сказано в комментарии посольства для газеты Børsen. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что в связи с повышением датскими властями уровня угрозы кибератак Россия неоднократно предлагала Дании направлять российской стороне информацию по компьютерным инцидентам в целях установления причин и источников атак на киберпространство, как по дипломатическим каналам, так и в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сказано в тексте. "Также обращаем внимание, что Рабочая группа открытого состава ООН по вопросам международной информационной безопасности согласовала консенсусом запуск 9 мая Глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках, к которому уже присоединилось более 90 стран. Такой механизм международного сотрудничества позволяет устанавливать прямые контакты для снижения напряженности и предотвращения конфликтов в цифровой среде. Его использование в большей степени укрепит кибербезопасность Дании, чем повторение миф о "российской угрозе", — говорится в комментарии. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
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дания, россия
В российском посольстве обвинили датские власти в демонизации РФ
Дипмиссия: заявления датских властей об угрозе кибертатак направлены на демонизацию РФ
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Заявления датских властей о росте рисков диверсий, кампаний влияния и кибератак в результате якобы более агрессивной политики российской стороны являются кампанией Запада по демонизации России и направлены на продолжение эскалации конфликта на Украине, заявили в посольстве России в Дании.
Датский центр кибербезопасности ранее повысил повысил уровень угрозы кибератак против инфраструктуры страны с низкого до среднего.
"Заявления министра обороны Дании Троэльса Лунд Поульсена 4 июня относительно роста рисков диверсий, кампаний влияния и кибератак в результате все более агрессивной политики российской стороны - очередное продолжение целенаправленной кампании западных стран по демонизации России. Отмечаем, что такие обвинения не подкреплены конкретными доказательствами и направлены на оправдание линии на продолжение эскалации конфликта на Украине", — сказано в комментарии посольства для газеты Børsen. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что в связи с повышением датскими властями уровня угрозы кибератак Россия неоднократно предлагала Дании направлять российской стороне информацию по компьютерным инцидентам в целях установления причин и источников атак на киберпространство, как по дипломатическим каналам, так и в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сказано в тексте.
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"Также обращаем внимание, что Рабочая группа открытого состава ООН по вопросам международной информационной безопасности согласовала консенсусом запуск 9 мая Глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках, к которому уже присоединилось более 90 стран. Такой механизм международного сотрудничества позволяет устанавливать прямые контакты для снижения напряженности и предотвращения конфликтов в цифровой среде. Его использование в большей степени укрепит кибербезопасность Дании, чем повторение миф о "российской угрозе", — говорится в комментарии.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.