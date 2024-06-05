https://1prime.ru/20240605/dedollarizatsiya-848838396.html

РФ ведет переговоры с Латинской Америкой по дедолларизации, сообщили в МИД

РФ ведет переговоры с Латинской Америкой по дедолларизации, сообщили в МИД - 05.06.2024, ПРАЙМ

РФ ведет переговоры с Латинской Америкой по дедолларизации, сообщили в МИД

Россия ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с некоторыми странами Латинской Америки, в том числе Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:34+0300

2024-06-05T11:34+0300

2024-06-05T11:56+0300

экономика

россия

латинская америка

дедолларизация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с некоторыми странами Латинской Америки, в том числе Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также государствами-членами БРИКС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Он уточнил, что идет процесс переговоров деловых и банковских структур "по поиску наиболее приемлемых и удобных форм взаимодействия для обеспечения торгово-экономических связей между нашими странами".По его словам, одной из таких форм являются национальные валюты, внедрение карт "Мир", внедрение прямых расчетов. Щетинин подчеркнул, что формы дедолларизации могут быть разными, но в приоритете - развитие сотрудничества. Он отметил, что у России со многими странами идут переговоры. "Это идет и в рамках БРИКС, есть идеи по внедрению альтернативных платежных платформ… С целом рядом других стран, с которыми мы поддерживаем нормальные торгово-экономические связи: Куба, Никарагуа, Венесуэла", — пояснил Щетинин и добавил, что в вопросе переговоров по дедолларизации торговли Латинской Америки с Россией "есть продвижение". ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

https://1prime.ru/20240517/peskov-848263703.html

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россия, латинская америка, дедолларизация