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Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином, пишет СМИ

Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином, пишет СМИ

Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином частично за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, сообщило... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T18:26+0300

2024-06-05T18:26+0300

2024-06-05T18:26+0300

экономика

турция

китай

торговый баланс

экспорт

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АНКАРА, 5 июн — ПРАЙМ. Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином частично за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Пекин в понедельник, чтобы провести переговоры с китайским коллегой Ван И и другими официальными лицами. Он также посетил крайний западный регион Синьцзян, где проживают миллионы уйгуров и других мусульманских меньшинств. Китай является крупнейшим торговым партнёром Турции в Азии и пятым по величине в мире. "Министр иностранных дел Турции заявил китайским чиновникам во время своего визита на этой неделе, что Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином частично за счёт увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания", - сообщило издание. "Фидан сказал, что Анкара ожидает, что Китай будет импортировать больше сельскохозяйственной и пищевой продукции из Турции, и передал пожелание Анкары, чтобы Китай поощрял больше компаний инвестировать в Турцию и больше китайских туристов посещать страну", - добавил источник. Согласно официальным данным, в 2023 году импорт Турции из Китая составит 44,9 миллиарда долларов, а экспорт - 3,3 миллиарда долларов. В прошлом месяце министр энергетики Турции провел переговоры с китайскими властями и компаниями по вопросам горнодобывающих проектов, атомной и возобновляемой энергетики, а также подписал договор о преобразовании энергии. Анкара ведет переговоры с Китаем о строительстве третьей атомной электростанции По словам источника, Фидан, выступая за расширение экономических связей с Китаем, также подтвердил обеспокоенность Анкары по поводу проблемы уйгуров, которую она ранее разделяла с Китаем. По оценкам, в Турции проживает около 50 тысяч уйгуров, что является крупнейшей уйгурской диаспорой за пределами Центральной Азии.

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турция, китай, торговый баланс, экспорт