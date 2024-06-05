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Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином, пишет СМИ
Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином, пишет СМИ
Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином частично за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, сообщило... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T18:26+0300
2024-06-05T18:26+0300
экономика
турция
китай
торговый баланс
экспорт
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АНКАРА, 5 июн — ПРАЙМ. Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином частично за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Пекин в понедельник, чтобы провести переговоры с китайским коллегой Ван И и другими официальными лицами. Он также посетил крайний западный регион Синьцзян, где проживают миллионы уйгуров и других мусульманских меньшинств. Китай является крупнейшим торговым партнёром Турции в Азии и пятым по величине в мире. "Министр иностранных дел Турции заявил китайским чиновникам во время своего визита на этой неделе, что Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином частично за счёт увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания", - сообщило издание. "Фидан сказал, что Анкара ожидает, что Китай будет импортировать больше сельскохозяйственной и пищевой продукции из Турции, и передал пожелание Анкары, чтобы Китай поощрял больше компаний инвестировать в Турцию и больше китайских туристов посещать страну", - добавил источник. Согласно официальным данным, в 2023 году импорт Турции из Китая составит 44,9 миллиарда долларов, а экспорт - 3,3 миллиарда долларов. В прошлом месяце министр энергетики Турции провел переговоры с китайскими властями и компаниями по вопросам горнодобывающих проектов, атомной и возобновляемой энергетики, а также подписал договор о преобразовании энергии. Анкара ведет переговоры с Китаем о строительстве третьей атомной электростанции По словам источника, Фидан, выступая за расширение экономических связей с Китаем, также подтвердил обеспокоенность Анкары по поводу проблемы уйгуров, которую она ранее разделяла с Китаем. По оценкам, в Турции проживает около 50 тысяч уйгуров, что является крупнейшей уйгурской диаспорой за пределами Центральной Азии.
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турция, китай, торговый баланс, экспорт
Экономика, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, торговый баланс, экспорт
18:26 05.06.2024
 
Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином, пишет СМИ

Reuters: Турция хочет снизить дефицит торгового баланса с Китаем через экспорт

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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АНКАРА, 5 июн — ПРАЙМ. Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином частично за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Пекин в понедельник, чтобы провести переговоры с китайским коллегой Ван И и другими официальными лицами. Он также посетил крайний западный регион Синьцзян, где проживают миллионы уйгуров и других мусульманских меньшинств. Китай является крупнейшим торговым партнёром Турции в Азии и пятым по величине в мире.
"Министр иностранных дел Турции заявил китайским чиновникам во время своего визита на этой неделе, что Анкара хочет сократить дефицит торгового баланса с Пекином частично за счёт увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания", - сообщило издание.
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"Фидан сказал, что Анкара ожидает, что Китай будет импортировать больше сельскохозяйственной и пищевой продукции из Турции, и передал пожелание Анкары, чтобы Китай поощрял больше компаний инвестировать в Турцию и больше китайских туристов посещать страну", - добавил источник.
Согласно официальным данным, в 2023 году импорт Турции из Китая составит 44,9 миллиарда долларов, а экспорт - 3,3 миллиарда долларов.
В прошлом месяце министр энергетики Турции провел переговоры с китайскими властями и компаниями по вопросам горнодобывающих проектов, атомной и возобновляемой энергетики, а также подписал договор о преобразовании энергии. Анкара ведет переговоры с Китаем о строительстве третьей атомной электростанции
По словам источника, Фидан, выступая за расширение экономических связей с Китаем, также подтвердил обеспокоенность Анкары по поводу проблемы уйгуров, которую она ранее разделяла с Китаем.
По оценкам, в Турции проживает около 50 тысяч уйгуров, что является крупнейшей уйгурской диаспорой за пределами Центральной Азии.
 
ЭкономикаТУРЦИЯКИТАЙторговый балансэкспорт
 
 
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