https://1prime.ru/20240605/dogovor-848879727.html

Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин

Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ

Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин

Москва заинтересована в мирном договоре с Японией, но при сопутствующих условиях, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:30+0300

2024-06-05T23:30+0300

2024-06-05T23:31+0300

политика

япония

россия

мирный договор

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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва заинтересована в мирном договоре с Японией, но при сопутствующих условиях, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Мы видим ангажированность Японии сегодня в украинском кризисе. И сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего, с японской стороны", — отметил он журналистам.Глава государства добавил, что желание Японии добиться стратегического поражения является препятствием для продолжения диалога по мирному договору России и ЯпонииПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/putin-848879218.html

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япония, россия, мирный договор