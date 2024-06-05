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Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин
Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин
Москва заинтересована в мирном договоре с Японией, но при сопутствующих условиях, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:30+0300
2024-06-05T23:31+0300
политика
япония
россия
мирный договор
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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва заинтересована в мирном договоре с Японией, но при сопутствующих условиях, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Мы видим ангажированность Японии сегодня в украинском кризисе. И сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего, с японской стороны", — отметил он журналистам.Глава государства добавил, что желание Японии добиться стратегического поражения является препятствием для продолжения диалога по мирному договору России и ЯпонииПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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япония, россия, мирный договор
Политика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, Мирный договор
23:30 05.06.2024 (обновлено: 23:31 05.06.2024)
 
Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин

Путин: Россия за мирный договор с Японией, но при соответствующих условиях

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© flickr.com / Hactor de Pereda
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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва заинтересована в мирном договоре с Японией, но при сопутствующих условиях, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"Мы видим ангажированность Японии сегодня в украинском кризисе. И сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего, с японской стороны", — отметил он журналистам.
Глава государства добавил, что желание Японии добиться стратегического поражения является препятствием для продолжения диалога по мирному договору России и Японии
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПолитикаЯПОНИЯРОССИЯМирный договор
 
 
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