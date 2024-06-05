https://1prime.ru/20240605/dogovor-848879727.html
Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин
Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин
Москва заинтересована в мирном договоре с Японией, но при сопутствующих условиях, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:30+0300
2024-06-05T23:30+0300
2024-06-05T23:31+0300
политика
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мирный договор
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С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва заинтересована в мирном договоре с Японией, но при сопутствующих условиях, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Мы видим ангажированность Японии сегодня в украинском кризисе. И сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего, с японской стороны", — отметил он журналистам.Глава государства добавил, что желание Японии добиться стратегического поражения является препятствием для продолжения диалога по мирному договору России и ЯпонииПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240605/putin-848879218.html
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япония, россия, мирный договор
Политика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, Мирный договор
Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин
Путин: Россия за мирный договор с Японией, но при соответствующих условиях
С-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва заинтересована в мирном договоре с Японией, но при сопутствующих условиях, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"Мы видим ангажированность Японии сегодня в украинском кризисе. И сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего, с японской стороны", — отметил он журналистам.
Глава государства добавил, что желание Японии добиться стратегического поражения является препятствием для продолжения диалога по мирному договору России и Японии
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине