Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240605/dollar-848877154.html
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара
Администрация США совершила колоссальную ошибку, запретив использование доллара, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:26+0300
2024-06-05T22:27+0300
владимир путин
пмэф-2024
доллар
дедолларизация
сша
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/47/842294748_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_6f9093828477b30452391e0a7c8748c8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Администрация США совершила колоссальную ошибку, запретив использование доллара, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в рамках ПМЭФ встретился с главами ведущих мировых информационных агентств."На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал он.8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.
https://1prime.ru/20240605/oshibki-848874048.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/47/842294748_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_4c04a4f7017b58c043a698239e4906cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, пмэф-2024, доллар, дедолларизация, сша
Владимир Путин, ПМЭФ-2024, доллар, дедолларизация, США, Экономика
22:26 05.06.2024 (обновлено: 22:27 05.06.2024)
 
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара

Путин: запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой США

© CC BY 2.0 / Mike PoreskyПятидолларовая купюра в огне
Пятидолларовая купюра в огне - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© CC BY 2.0 / Mike Poresky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Администрация США совершила колоссальную ошибку, запретив использование доллара, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в рамках ПМЭФ встретился с главами ведущих мировых информационных агентств.
"На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал он.
8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Путин отметил ошибки в экономической политике США
Вчера, 21:15
 
ЭкономикаВладимир ПутинПМЭФ-2024доллардедолларизацияСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала