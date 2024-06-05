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"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара
Администрация США совершила колоссальную ошибку, запретив использование доллара, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Администрация США совершила колоссальную ошибку, запретив использование доллара, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в рамках ПМЭФ встретился с главами ведущих мировых информационных агентств."На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал он.8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.
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владимир путин, пмэф-2024, доллар, дедолларизация, сша
Владимир Путин, ПМЭФ-2024, доллар, дедолларизация, США, Экономика
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара
Путин: запрет на использование доллара является колоссальной ошибкой США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Администрация США совершила колоссальную ошибку, запретив использование доллара, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в рамках ПМЭФ встретился с главами ведущих мировых информационных агентств.
"На мой взгляд, одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал он.
8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.
Путин отметил ошибки в экономической политике США