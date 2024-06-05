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На ПМЭФ представили фамильное древо Путина
На ПМЭФ представили фамильное древо Путина - 05.06.2024, ПРАЙМ
На ПМЭФ представили фамильное древо Путина
Фамильное древо президента РФ Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках ПМЭФ-2024. Родословную в виде изображения... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:19+0300
2024-06-05T12:19+0300
2024-06-05T12:37+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Фамильное древо президента РФ Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках ПМЭФ-2024. Родословную в виде изображения фамильного древа в рамке разместили в экспозиции, а также представили в альбоме.Представитель компании сообщил РИА Новости, что данное исследование им заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами, добавил представитель.Он пояснил, что проведение такой экспертизы занимает в среднем 10-12 месяцев, в течение данного времени компания общается с заказчиком и отчитывается о работе. Основная задача — проследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права. Цена такого исследования начинается от 190 тысяч рублей. Дом семейных традиций "Кристиан" специализируется на проведении генеалогической экспертизы.
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владимир путин, россия, семья, пмэф-2024
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, семья, ПМЭФ-2024
На ПМЭФ представили фамильное древо Путина
Дом семейных традиций "Кристиан" представил на ПМЭФ фамильное древо Путина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Фамильное древо президента РФ Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках ПМЭФ-2024. Родословную в виде изображения фамильного древа в рамке разместили в экспозиции, а также представили в альбоме.
Представитель компании сообщил РИА Новости, что данное исследование им заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами, добавил представитель.
Он пояснил, что проведение такой экспертизы занимает в среднем 10-12 месяцев, в течение данного времени компания общается с заказчиком и отчитывается о работе. Основная задача — проследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права. Цена такого исследования начинается от 190 тысяч рублей.
Дом семейных традиций "Кристиан" специализируется на проведении генеалогической экспертизы.
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