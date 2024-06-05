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Европа "потеряла свою душу" и встала на путь войны, считает Кнайсль

Европа "потеряла свою душу" и встала на путь войны, считает Кнайсль - 05.06.2024, ПРАЙМ

Европа "потеряла свою душу" и встала на путь войны, считает Кнайсль

Европа "потеряла свою душу" и встала на путь войны, полагает бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T14:26+0300

2024-06-05T14:26+0300

2024-06-05T14:49+0300

мнение

европа

карин кнайсль

война

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Европа "потеряла свою душу" и встала на путь войны, полагает бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), аналитик в области энергетики Карин Кнайсль.Кнайсль в ходе выступления на общем собрании Российского исторического общества в Президентской библиотеке вспомнила книгу немецкого философа Освальда Шпенглера под названием "Закат Европы". Кнайсль считает, что Европа деградирует уже на протяжении 20 лет. В текущее время, как отмечает экс-глава МИД Австрии, Европа превратилась в "пространство неблагополучия" и стала "Европой войны"."Она потеряла свою душу, она мертва", — заявила Кнайсль и добавила, что именно поэтому она назвала свою книгу "Реквием по Европе". Труд "Закат Европы" состоит из двух томов, опубликованных в 1918 и 1922 годах. Шпенглер писал, что история человечества строится на смене культур, каждая из которых переживает периоды детства, юности и старости. По мнению автора, Европа приближается к упадку и гибели.

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европа

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мнение, европа, карин кнайсль, война