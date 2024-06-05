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ЕБРР выделит Украине средства на восстановление энергетического сектора
ЕБРР выделит Украине средства на восстановление энергетического сектора - 05.06.2024, ПРАЙМ
ЕБРР выделит Украине средства на восстановление энергетического сектора
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву 300 миллионов евро для восстановления... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:19+0300
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву 300 миллионов евро для восстановления украинских генерирующих мощностей и энергетической инфраструктуры. "ЕБРР аккумулирует 300 миллионов евро в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак. Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо. Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, с февраля 2022 года ЕБРР предоставил Украине четыре миллиарда евро. Украинские власти 1 июня заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. В "Укргидроэнерго" сообщали, что две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, назвали повреждения оборудования критическими. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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ебрр, украина, поддержка украины
Экономика, ЕБРР, УКРАИНА, поддержка Украины
ЕБРР выделит Украине средства на восстановление энергетического сектора
ЕБРР выделит Украине 300 млн евро на восстановление энергетического сектора
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в среду, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву 300 миллионов евро для восстановления украинских генерирующих мощностей и энергетической инфраструктуры.
"ЕБРР аккумулирует 300 миллионов евро в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак. Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо. Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, с февраля 2022 года ЕБРР предоставил Украине четыре миллиарда евро.
Украинские власти 1 июня заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. В "Укргидроэнерго" сообщали, что две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, назвали повреждения оборудования критическими.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света.
Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Имеет право. В США испугались следующего шага России по Украине