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Лучше один спишет, чем все пострадают: глава СПЧ о досмотрах на ЕГЭ

Лучше один спишет, чем все пострадают: глава СПЧ о досмотрах на ЕГЭ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Лучше один спишет, чем все пострадают: глава СПЧ о досмотрах на ЕГЭ

Лучше на Едином государственном экзамене кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T15:37+0300

2024-06-05T15:37+0300

2024-06-05T15:37+0300

россия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лучше на Едином государственном экзамене кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.28 мая Telegram-канал "Мой и твой Воронеж" публиковал отзыв, автор которого утверждал, что перед Единым государственным экзаменом по русскому языку школьниц при проверке "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали".На следующий день представитель СУ СК России заявила, что следователи начали проверку. Позднее сообщалось, что информацию о нарушениях при досмотре проверит и воронежская прокуратура.По словам Фадеева, подобные дикие истории множатся с началом ЕГЭ."Унизительные проверки доходят до снятия нижнего белья перед рамками и съема дверей в школьных туалетах. Подобные безобразия происходят в различных регионах страны… Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения", - сказал он.По словам главы СПЧ, в школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям, в то время как досмотры в аэропортах, стадионах или массовых мероприятиях проходят без скандалов.

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