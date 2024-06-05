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Посол Бразилии спрогнозировал рост товарооборота с Россией
Посол Бразилии спрогнозировал рост товарооборота с Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
Посол Бразилии спрогнозировал рост товарооборота с Россией
Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:47+0300
2024-06-05T16:47+0300
2024-06-05T16:47+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия".По его словам, Россия стала очень важным партнером в торговле для Бразилии."Наши торговые отношения сильнее, чем никогда. В 2023 году товарооборот превысил 11 миллиардов долларов. Перспективы на этот год более воодушевляющие... Наш товарооборот должен превысить 12 миллиардов долларов", - сказал посол.Он отметил, что поставки России намного больше, чем бразильский экспорт, а это значит, что Бразилии нужно больше работать и воспользоваться возможностями, существующими на рынке России.Так, латиноамериканская страна готова поставлять в РФ автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, сельхозмашины, обувь, вино.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, бразилия
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ
Посол Бразилии спрогнозировал рост товарооборота с Россией
Посол Бразилии: товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит $12 млрд
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия".
По его словам, Россия стала очень важным партнером в торговле для Бразилии.
"Наши торговые отношения сильнее, чем никогда. В 2023 году товарооборот превысил 11 миллиардов долларов. Перспективы на этот год более воодушевляющие... Наш товарооборот должен превысить 12 миллиардов долларов", - сказал посол.
Он отметил, что поставки России намного больше, чем бразильский экспорт, а это значит, что Бразилии нужно больше работать и воспользоваться возможностями, существующими на рынке России.
Так, латиноамериканская страна готова поставлять в РФ автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, сельхозмашины, обувь, вино.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.