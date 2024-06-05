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Выход на четвертое место в мире — не повод расслабляться, заявил Решетников

Выход на четвертое место в мире — не повод расслабляться, заявил Решетников - 05.06.2024, ПРАЙМ

Выход на четвертое место в мире — не повод расслабляться, заявил Решетников

Улучшение позиции России среди экономик мира по паритету покупательной способности и выход на четвертое место - это не повод расслабляться, за спиной серьезные... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:00+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Улучшение позиции России среди экономик мира по паритету покупательной способности и выход на четвертое место - это не повод расслабляться, за спиной серьезные конкуренты, сказал министр экономического развития Максим Решетников. На минувшей неделе Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало агентство. "Статистика есть статистика, и международная статистика - это статистика в квадрате. Все эти международные сравнения, мы внутри на них ориентируемся, но понятно, что там есть повод пообсуждать что-либо. Но в общем это не повод расслабляться", - сказал Решетников, выступая на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП" в рамках стартового дня ПМЭФ. Позднее он прокомментировал журналистам, что на позицию России повлияло несколько факторов. "Первое - есть экономическая политика, которая действительно сработала, направленная на рост ВВП. Это политика Банка России, правительства России под руководством президента. И второй момент - это относительные цены. Все-таки та политика по сдерживанию инфляции, по развитию собственного предложения, она в конечном итоге и привела, скажем так, к относительно меньшему росту цен в Российской Федерации, нежели в других экономиках. И это позволило нам стать четвертыми", - пояснил он. Решетников подчеркнул, что такое положение ни в коем случае не должно успокаивать. "Надо развиваться, потому что вопрос не только развития наших ближайших конкурентов - Японии, Германии, у нас там за спиной Индонезия, которая очень активно развивается", - добавил министр. "Поэтому все нацпроекты, все задачи, которые президент поставил - их реализация будет напрямую влиять на то, останемся ли мы на четвертой позиции, насколько долго и так далее", - заключил Решетников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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