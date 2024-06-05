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Балансирует на грани. Путин сообщил неприятную правду об экономике Франции
Балансирует на грани. Путин сообщил неприятную правду об экономике Франции - 05.06.2024, ПРАЙМ
Балансирует на грани. Путин сообщил неприятную правду об экономике Франции
Экономика Франции находится на грани рецессии, о чем все уже осведомлены. Об этом в рамках ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:06+0300
2024-06-05T22:06+0300
2024-06-05T22:06+0300
экономика
франция
владимир путин
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Экономика Франции находится на грани рецессии, о чем все уже осведомлены. Об этом в рамках ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин."Экономика Франции, она же сейчас тоже балансирует на грани рецессии, это же всем хорошо известно", — отметил глава государства.В марте Центральный банк Франции понизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,8 процента по сравнению с предыдущим прогнозом в 0,9 процента. Это объясняется недостаточным экономическим ростом в четвертом квартале 2023 года.Ранее в феврале, министр финансов Франции также снизил прогноз роста экономики с 1,4% до одного процента, указывая на "новый геополитический контекст", в том числе на специальную военную операцию в Украине.
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франция, владимир путин
Экономика, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин
Балансирует на грани. Путин сообщил неприятную правду об экономике Франции
Путин: французская экономика находится на грани рецессии, всем это уже известно
С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Экономика Франции находится на грани рецессии, о чем все уже осведомлены. Об этом в рамках ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.
"Экономика Франции, она же сейчас тоже балансирует на грани рецессии, это же всем хорошо известно", — отметил глава государства.
В марте Центральный банк Франции понизил прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,8 процента по сравнению с предыдущим прогнозом в 0,9 процента. Это объясняется недостаточным экономическим ростом в четвертом квартале 2023 года.
Ранее в феврале, министр финансов Франции также снизил прогноз роста экономики с 1,4% до одного процента, указывая на "новый геополитический контекст", в том числе на специальную военную операцию в Украине.
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