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Росрыболовство оценило объем экспорта после введения США санкций
Росрыболовство оценило объем экспорта после введения США санкций - 05.06.2024, ПРАЙМ
Росрыболовство оценило объем экспорта после введения США санкций
Росрыболовство не наблюдает проблем с экспортом российской рыбной продукции после введения санкций США, за последний год Россия нарастила поставки в Китай на... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:43+0300
2024-06-05T15:43+0300
2024-06-05T15:43+0300
экономика
россия
росрыболовство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Росрыболовство не наблюдает проблем с экспортом российской рыбной продукции после введения санкций США, за последний год Россия нарастила поставки в Китай на треть, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Петербургского международного экономического форума. "В целом проблем сейчас с экспортом нет... Китай является важным торговым партнером, порядка 50% приходится на долю Китая... Поставляем туда 1,3 миллиона тонн продукции на 3 миллиарда долларов... За последний год произошел существенный рост на 33%... Соединенные Штаты закрыли полностью возможности для экспорта нашей рыбной продукции", - сообщил Шестаков. Запрет на импорт морепродуктов из России в США был введен весной 2022 года. В декабре 2023 года США запретили импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах. По слова Шестакова, Росрыболовство занимается поиском новых рынков. Ведомство ведет активную работу с 20 новыми странами, куда поставлялась рыбная продукция: Латинская Америка, Персидский залив, Саудовская Аравия и ОАЭ. Шестаков также отметил, что российский вареномороженный краб пробивается на рынок Китая, проводится фестиваль краба в Шанхае и открываются новые провинции Китая. Кроме того, он добавил, что в планах у Росрыболовства изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах, как Западной, так и Восточной Африки. "У нас большой интерес к сотрудничеству с африканскими странами, во-первых мы и сейчас осуществляем вылов в ряде экономических зон Мавритании, Марокко, вот недавно мы опять получили право доступа в марокканскую зону и в этом году поймаем порядка 80 тысяч тонн, это большой объем", - добавил он. По его словам, среди основных стран-импортеров отечественной продукции, помимо Китая, Республика Корея, Япония, Нидерланды, а также Нигерия и другие африканские страны, которые потребляют много рыбной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, росрыболовство
Экономика, РОССИЯ, Росрыболовство
Росрыболовство оценило объем экспорта после введения США санкций
Шестаков: Росрыболовство не видит проблем с экспортом после санкций США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Росрыболовство не наблюдает проблем с экспортом российской рыбной продукции после введения санкций США, за последний год Россия нарастила поставки в Китай на треть, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В целом проблем сейчас с экспортом нет... Китай является важным торговым партнером, порядка 50% приходится на долю Китая... Поставляем туда 1,3 миллиона тонн продукции на 3 миллиарда долларов... За последний год произошел существенный рост на 33%... Соединенные Штаты закрыли полностью возможности для экспорта нашей рыбной продукции", - сообщил Шестаков.
Запрет на импорт морепродуктов из России в США был введен весной 2022 года. В декабре 2023 года США запретили импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах.
По слова Шестакова, Росрыболовство занимается поиском новых рынков. Ведомство ведет активную работу с 20 новыми странами, куда поставлялась рыбная продукция: Латинская Америка, Персидский залив, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Шестаков также отметил, что российский вареномороженный краб пробивается на рынок Китая, проводится фестиваль краба в Шанхае и открываются новые провинции Китая. Кроме того, он добавил, что в планах у Росрыболовства изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах, как Западной, так и Восточной Африки.
"У нас большой интерес к сотрудничеству с африканскими странами, во-первых мы и сейчас осуществляем вылов в ряде экономических зон Мавритании, Марокко, вот недавно мы опять получили право доступа в марокканскую зону и в этом году поймаем порядка 80 тысяч тонн, это большой объем", - добавил он.
По его словам, среди основных стран-импортеров отечественной продукции, помимо Китая, Республика Корея, Япония, Нидерланды, а также Нигерия и другие африканские страны, которые потребляют много рыбной продукции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.