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Росрыболовство оценило объем экспорта после введения США санкций

Росрыболовство оценило объем экспорта после введения США санкций - 05.06.2024, ПРАЙМ

Росрыболовство оценило объем экспорта после введения США санкций

Росрыболовство не наблюдает проблем с экспортом российской рыбной продукции после введения санкций США, за последний год Россия нарастила поставки в Китай на... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T15:43+0300

2024-06-05T15:43+0300

2024-06-05T15:43+0300

экономика

россия

росрыболовство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Росрыболовство не наблюдает проблем с экспортом российской рыбной продукции после введения санкций США, за последний год Россия нарастила поставки в Китай на треть, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Петербургского международного экономического форума. "В целом проблем сейчас с экспортом нет... Китай является важным торговым партнером, порядка 50% приходится на долю Китая... Поставляем туда 1,3 миллиона тонн продукции на 3 миллиарда долларов... За последний год произошел существенный рост на 33%... Соединенные Штаты закрыли полностью возможности для экспорта нашей рыбной продукции", - сообщил Шестаков. Запрет на импорт морепродуктов из России в США был введен весной 2022 года. В декабре 2023 года США запретили импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах. По слова Шестакова, Росрыболовство занимается поиском новых рынков. Ведомство ведет активную работу с 20 новыми странами, куда поставлялась рыбная продукция: Латинская Америка, Персидский залив, Саудовская Аравия и ОАЭ. Шестаков также отметил, что российский вареномороженный краб пробивается на рынок Китая, проводится фестиваль краба в Шанхае и открываются новые провинции Китая. Кроме того, он добавил, что в планах у Росрыболовства изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах, как Западной, так и Восточной Африки. "У нас большой интерес к сотрудничеству с африканскими странами, во-первых мы и сейчас осуществляем вылов в ряде экономических зон Мавритании, Марокко, вот недавно мы опять получили право доступа в марокканскую зону и в этом году поймаем порядка 80 тысяч тонн, это большой объем", - добавил он. По его словам, среди основных стран-импортеров отечественной продукции, помимо Китая, Республика Корея, Япония, Нидерланды, а также Нигерия и другие африканские страны, которые потребляют много рыбной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росрыболовство